С 25 ноября 2026 года на кыргызско-казахстанской границе полностью приостановят движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области. Ограничения предварительно продлятся до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По её данным, ограничения связаны с капитальным строительством на казахстанском пункте пропуска "Сыпатай Батыр - автодорожный", расположенном напротив КПП "Чалдыбар".

С 23 ноября на пункте пропуска уже действуют частичные ограничения на въезд грузовых автомобилей из Казахстана в Кыргызстан.

С 01:00 25 ноября по бишкекскому времени движение легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов будет полностью приостановлено в обоих направлениях.

При этом граждане смогут пересекать государственную границу пешком в штатном режиме.

По предварительной информации казахстанской стороны, возобновление пропуска транспортных средств через КПП "Чалдыбар" и "Сыпатай Батыр" планируется к концу 2027 года.

В связи с ограничениями пограничная служба рекомендует гражданам и перевозчикам заранее планировать маршруты поездок.

Для пересечения кыргызско-казахстанской границы можно воспользоваться альтернативными пунктами пропуска в Чуйской области: "Ак-Жол", "Ак-Тилек", "Кен-Булун" и "Токмок". При этом необходимо учитывать установленные для каждого КПП категории пропуска.

В ГПС призвали водителей и участников международных перевозок учитывать ограничения, чтобы избежать скопления транспорта на границе.