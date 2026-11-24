Со станции Саньпин в Урумчи 21 ноября стартовал грузовой состав по направлению "Пекин - Синьцзян - Центральная Азия". В 50 вагонах находятся неочищенные грецкие орехи и ядра, выращенные в округе Хотан. Пройдя через пограничный переход Хоргос, поезд проследует до турецкого порта Мерсин.

Генеральный секретарь местной ассоциации производителей грецких орехов Мурат Нигмат подчеркнул, что запуск такого маршрута значительно упрощает экспортную логистику. По его словам, сформировать столь крупную партию в сжатые сроки удалось благодаря новой системе кооперации, которая объединила профильную ассоциацию, перерабатывающие заводы, кооперативы и частных фермеров. Такой подход позволил с сентября нарастить портфель экспортных заказов почти до 100 миллионов юаней.

Кроме того, ключевым фактором выхода на внешние рынки стало техническое переоснащение предприятий. Внедрение сортировочных комплексов с искусственным интеллектом, которые анализируют цвет и форму ядер и отсеивают брак воздушным потоком, многократно ускорило производство. Если прежде на обработку одной партии у 40 сотрудников уходило трое суток, то теперь шесть-семь операторов справляются с тем же объемом за два дня. Модернизация позволила обеспечить строгие мировые стандарты качества и гарантировать местным аграриям стабильный сбыт урожая.