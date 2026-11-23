Декабрь – время больших предновогодних закупок, и сделать их заметно дешевле можно уже сейчас. В супермаркетах Globus, SPAR, "Достор" и "Народный" действует акция с кешбэком до 7% при оплате через приложение "Мой О!". Главный секрет максимальной выгоды прост: чем активнее вы совершаете повседневные покупки в ноябре, тем выше процент кешбэка получите в декабре.
Даже если вы только подключаетесь к акции, выгода начинается с первого же чека от 100 сомов – на старте возвращается минимум 3% (или 4% с подпиской O!Prime). А если за ноябрь сумма покупок достигнет 15 000 сомов и подключена подписка O!Prime, в декабре ваш кешбэк вырастет до максимума – 7%.
Бонусы сразу распределяются на два счёта – "Бирге+" и O!Бонус, а оба баланса удобно отслеживать в "Мой О!".
Даже если вы заходите в супермаркеты не каждый день, открыть бесплатную карту "Бирге+" в "Мой О!" стоит заранее – перед Новым годом закупаются все, и повышенный кешбэк точно пригодится.
Акция действует до 31.12.2026. Кешбэк 7% начисляется при достижении 4-го уровня "Арбузная карта" (от 15 000 сомов покупок в предыдущем месяце), активной подписке O!Prime и оплате по QR от 100 сомов через "Мой О!". Приложение "Мой О!" доступно в App Store и Google Play. ОсОО "Грин Телеком Сервис", лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее: dengi.kg. Программа лояльности "Бирге+" - ОсОО "Умай Групп".