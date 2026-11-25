На сельскохозяйственных ярмарках выходного дня в Бишкеке запрещена продажа домашней консервации и приготовленной в домашних условиях кулинарной продукции. Это требование связано прежде всего с обеспечением пищевой безопасности и предупреждением отравлений. Каждый участник ярмарки предупреждён о правилах торговли и получил специальную памятку с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Повышение культуры торговли, соблюдение санитарных норм и ответственность продавцов за качество реализуемой продукции должны стать обязательной частью работы сельскохозяйственных продовольственных ярмарок. Их задача - не только обеспечить горожан доступными продуктами от фермеров и производителей, но и гарантировать покупателям безопасность продовольствия.

В памятке для участников ярмарок отдельно подчёркивается категорический запрет на реализацию консервированной продукции домашнего приготовления. Под него подпадают домашние овощные консервы, салаты, грибы, соленья, маринады, мясные, рыбные и другие консервы.

Также запрещено продавать кулинарную продукцию домашнего приготовления: манты, хошаны, самсу, плов, пирожки, беляши, боорсоки, каттаму, кондитерские изделия с кремом и другие готовые блюда.

Ограничения направлены на предупреждение пищевых отравлений и недопущение реализации продукции, безопасность которой невозможно гарантировать при отсутствии необходимых условий приготовления, хранения и контроля.

Не допускается продажа продуктов с истекшим сроком годности, признаками порчи или загрязнения, неизвестного происхождения, без обязательной маркировки и необходимых сопроводительных документов. Запрещено также готовить пищевую продукцию непосредственно на территории ярмарки, если для этого нет необходимых санитарно-гигиенических условий.

Документы, хранение и качество продукции

Вся продукция, представленная на ярмарке, должна соответствовать установленным требованиям качества и безопасности.

При продаже мяса, мясной продукции, молока и молочных продуктов, рыбы, яиц и других товаров животного происхождения участники обязаны иметь предусмотренные законодательством ветеринарные и сопроводительные документы.

Колбасные изделия и другая переработанная продукция должны иметь маркировку с указанием производителя, срока годности и условий хранения. По требованию уполномоченных органов продавцы должны предоставлять документы, подтверждающие происхождение и безопасность товаров, если их наличие обязательно.

Отдельный блок памятки посвящён условиям хранения. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить и реализовывать с использованием соответствующего холодильного оборудования. Нельзя размещать продукты непосредственно на земле, асфальте и других загрязнённых поверхностях. Продукция должна быть защищена от пыли, грязи, осадков и прямых солнечных лучей.

Сырое мясо и другие продукты животного происхождения необходимо размещать отдельно от готовой к употреблению пищи, чтобы исключить риск перекрёстного загрязнения.

Чистота торгового места - ответственность каждого участника

Культура торговли начинается не только с качества товара, но и с внешнего вида торгового места, чистоты прилавков, тары и инвентаря, а также соблюдения продавцами правил личной гигиены.

Участники ярмарок обязаны содержать руки и санитарную одежду в чистоте, использовать чистый инвентарь при работе с неупакованной продукцией. Продавцы должны проходить предусмотренные законодательством медицинские осмотры и иметь личные медицинские книжки в тех случаях, когда это требуется.

К работе с продуктами не допускаются лица с признаками инфекционных заболеваний, которые могут привести к загрязнению пищевой продукции.

Каждый продавец отвечает за санитарное состояние закреплённого торгового места на протяжении всей ярмарки. Торговые столы и прилавки должны содержаться в чистоте, пищевые отходы и загрязнённую упаковку нельзя складировать рядом с местом реализации товаров. После завершения торговли участники обязаны убрать свои места, вывезти остатки продукции и разместить отходы в специально отведённых местах.

Памятку получил каждый участник

Организационный комитет довёл санитарно-эпидемиологические требования до сведения всех участников сельскохозяйственных продовольственных ярмарок. Каждый продавец предупреждён о действующих ограничениях и получил специальную памятку, в которой подробно изложены правила реализации, хранения и транспортировки продуктов, требования к документам, личной гигиене и содержанию торгового места.

При выявлении продукции, не соответствующей требованиям безопасности, её реализация должна быть незамедлительно прекращена до устранения нарушений и принятия необходимых мер. Участники обязаны выполнять законные требования уполномоченных государственных органов и организаторов ярмарки.

За нарушение требований пищевой безопасности, ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня призваны поддерживать отечественных фермеров и производителей, создавать возможности для реализации местной продукции и обеспечивать покупателей доступными товарами. Но доступность не должна идти в ущерб безопасности.

Поэтому повышение культуры продажи - общая задача организаторов, продавцов и контролирующих органов. Соблюдение правил, чистота, наличие необходимых документов, правильное хранение и ответственное отношение к качеству продукции формируют доверие покупателей и помогают сделать ярмарки безопасными и удобными для всех.

Основанием для памятки стало письмо Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек от 18 ноября 2026 года № 07/9252.