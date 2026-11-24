В разгар всемирного сезона осенних распродаж сеть магазинов O!Store запускает большую акцию для тех, кто планировал обновить смартфон.

Вместо суеты одного дня покупателям доступна целая неделя выгодных предложений: до конца ноября во всех филиалах O!Store и на сайте ostore.kg стоимость на популярные модели Xiaomi и Samsung снижена до 18%.

В акционный список вошли востребованные устройства для работы, учёбы, съёмки контента и повседневного общения – в разных конфигурациях памяти и цветовых решениях. Любую модель можно оформить в рассрочку, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

Оформить заказ можно онлайн с доставкой на ostore.kg или лично в любом филиале сети O!Store по всей стране. Узнать подробности об ассортименте, ценах и условиях рассрочки можно на официальной странице Instagram, в магазинах сети и по номеру 0705 007 000.

Скидки действуют до 30 ноября 2026 года. Количество смартфонов по акции ограничено.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016 г. Рассрочку предоставляет ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробности на obank.kg.