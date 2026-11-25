В Бишкеке водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи и оскорбил медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По её данным, инцидент произошёл 24 ноября примерно в 22:30. Между водителем скорой помощи и водителем легкового автомобиля возник конфликт. Последний выражался нецензурной бранью в адрес медицинских работников, после чего покинул место происшествия.

Сотрудники УПСМ оперативно установили личность водителя и доставили его в ГОМ-5 УВД Первомайского района для принятия соответствующих мер.

В отношении водителя составили протоколы о правонарушениях на общую сумму 11 тыс. сомов, а также по статье 126 ("Мелкое хулиганство") Кодекса КР о правонарушениях. После этого его поместили в камеру временного содержания.

В УПСМ призвали водителей уступать дорогу спецтранспорту, напомнив, что от его своевременного проезда может зависеть чья-то жизнь.