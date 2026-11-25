В день торжественного открытия первого этапа всесезонного горного кластера Ala Too Resort, которое состоится 1 декабря в селе Жыргалан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, катание на лыжах будет недоступно.

Горнолыжные трассы начнут принимать посетителей со 2 декабря.

Главным хедлайнером торжественного открытия станет всемирно известный американский исполнитель Джейсон Деруло (Jason Derulo).

Для гостей также подготовлена масштабная концертная программа с участием международных и региональных артистов. На сцене выступят французский исполнитель Willy William, турецкий диджей Berat Mert Demir, группа Morandi, казахстанский певец Кайрат Нуртас, Irina Kairatovna, Бегиш, Jax, а также DJ King Macarella.

Торжественное открытие состоится 1 декабря в 13:00. Вход для гостей свободный.