В Доме кино состоялся показ четырех документальных фильмов Евгения Котлова - режиссера и оператора, чье творчество было неразрывно связано с Кыргызстаном, его горами и людьми. Пока на экране шли кадры, зрители буквально не отрывались от происходящего. Эти фильмы сегодня воспринимаются не только как свидетельства ушедшей эпохи, но и как настоящее документальное искусство, в котором жизнь не пересказана, а прожита вместе с героями.

Евгений Котлов снял более ста документальных картин. Главной темой его творчества были люди и горы. Он умел находить в, казалось бы, небольших эпизодах человеческую историю, а в привычных картинах повседневности - особую красоту и драматизм.

Особенно сильное впечатление на зрителей произвел фильм "Шесть сигналов в минуту". В нем показана спасательная операция в горах: на пике Корона камень обрушился на альпиниста, и его товарищи пытаются как можно быстрее доставить пострадавшего вниз.

Напряжение нарастает не за счет специальных эффектов или закадровых объяснений. Зритель слышит переговоры по рации, узнает, что вертолет не может прилететь из-за закрытого перевала, а затем - приказ срочно спускать пострадавшего самостоятельно. На экране - скалы, люди, руки, импровизированная люлька над пропастью, движение вниз по камням. Альпинисты почти бегут, неся товарища на пределе физических возможностей. В эфире тем временем сообщают, что состояние пострадавшего ухудшается.

И только когда человека наконец погружают в вертолет и машина улетает, камера показывает лица спасателей крупным планом. До этого они были единым целым - командой, которая боролась за жизнь товарища. Теперь зритель видит каждого отдельно: усталость, напряжение, пережитое потрясение.

В этом и заключается особое мастерство Евгения Котлова и оператора Евгения Барышникова - рассказывать о человеческой сути через короткие, но невероятно емкие эпизоды, не прибегая к лишним словам.

Совсем другое настроение подарил фильм "Иссык-Куль без экзотики". Зрители встречали его с добрым смехом и узнавали в кадрах знакомые приметы курортной жизни 1970–1980-х годов. Для тех, кто застал это время, картина стала настоящим кладезем воспоминаний.

Тогда на Иссык-Куль приезжали по путевкам, а отдых был организованным и регламентированным. Никаких "дикарей" - все по правилам. Из громкоговорителей звучали напоминания беречь природу и охранять озеро. Но за этой внешней организованностью скрывалась целая культура отдыха, повседневные привычки и характерные детали эпохи.Ироничные воспоминания-впечатления "дикаря" из дневника -настоящий шедевр наблюдений и эмоций. Именно их Котлов сумел сохранить на пленке.

Фильм "Табунщики" вновь показал удивительную способность режиссера видеть жизнь во всей ее многогранности. Здесь важны не только слова за кадром, но и песни, бытовые звуки, интонации, ритм повседневной работы. Камера словно не наблюдает со стороны, а живет вместе с героями.

Перед зрителем раскрывается мир горных табунов, всадников на склонах, семейного быта. Женщины заняты домашними делами, звучат песни трех семей, и у каждой - своя особенная мелодия. Возможно, родовая, возможно, сложившаяся в самой семье. Эти песни естественно вписаны в жизнь людей, в окружающий горный мир, в их повседневные заботы и радости.

На экране - лица взрослых табунщиков, их жен и детей. Без прикрас, без попытки сделать героев красивее или интереснее. Многие из этих людей и примет их жизни уже остались в прошлом. Но благодаря фильму они продолжают жить - хотя бы в тех мгновениях, которые сохранила камера.,

Четвертая картина - "Яки рождаются на снегу" - открыла еще одну грань творчества режиссера. Это фильм о непростых отношениях человека с миром яков, о попытке понять и принять его законы. В центре - чабан и белый як, своенравный, свободный, не желающий подчиняться человеческой воле.

Между ними возникает своеобразный диалог - иногда произнесенный вслух, иногда только угадываемый по взглядам и движениям. Человек не стремится покорить животное или избавиться от него как от помехи. Он пытается понять его характер, договориться, принять его таким, какой он есть. И в этом отношении к живому существу раскрывается особая философия фильма: человек и животное могут существовать рядом, уважая границы и законы друг друга.

После показа своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве Евгения Котлова поделились фотохудожник Александр Федоров, оператор и писатель Вячеслав Александров, операторы, работавшие с режиссером, а также его коллеги и близкие. Среди участников встречи были сын редактора фильмов Елены Баялиновой - Данияр, Стасис - сын режиссера Видугириса, руководитель туристического клуба Татьяна Фролова - участница фильма "Сидит заяц на заборе".

В выступлениях звучала мысль о феномене Котлова и его особом умении видеть человеческую суть. Его фильмы не просто фиксировали события и быт. Они сохраняли голоса, лица, движения, характеры, целый мир, который постепенно уходил вместе со временем.

Евгений Котлов окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе. Работал журналистом, сотрудничал с центральной прессой, был специальным корреспондентом журнала "Вокруг света". В кино прошел путь от дебютанта до режиссера высшей категории. Его картины участвовали во всесоюзных и международных фестивалях, получали награды и были представлены во многих странах.

Он также был депутатом Верховного Совета республики и основал международный киновидеоцентр "Эпос", занимавшийся сохранением устного народного творчества и поддержкой манасчи.

Но, пожалуй, лучше всего о масштабе его личности говорят сами фильмы. В них остались горы, люди, голоса, песни и лица, которые уже невозможно встретить в прежней жизни. И пока зрители смотрят эти кадры, герои Евгения Котлова продолжают жить на экране.

Все собравшиеся выступили за оцифровку и реставрацию фильмов Евгения КОтлова

Специальный вечер был подготовлен киноклубом "Тоторо"