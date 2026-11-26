В рамках проекта "Открытый кабинет" глава Государственной таможенной службы Улан Кимсанов прокомментировал прежние ассоциации ведомства с коррупционными проявлениями и рассказал о мерах по их устранению. По его словам, в этом направлении ведётся комплексная работа, важной частью которой стало обновление кадров.

​"Конечно, в этом направлении идёт комплекс мер. Я просто скажу две цифры: на сегодняшний день средний возраст таможенного сотрудника - 36 лет. Я думаю, это о чём-то говорит. Полное омоложение, полная перезагрузка и перепрограммирование сотрудников - в том числе, конечно, и в части переучёта", - сказал Улан Кимсанов.