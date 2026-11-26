Во время встречи с журналистами 26 ноября в рамках проекта "Открытый кабинет" глава ГТС Улан Кимсанов затронул тему внутренней дисциплины и требований к сотрудникам таможенных органов.

По его словам, ежегодная сдача спортивных нормативов является обязательной для всего личного состава службы.

​"В перечень испытаний, которые проходят таможенники, входят подтягивания, отжимания, стометровка и кросс на дистанции 1 км", - сказал Кимсанов.

​На вопрос журналистов о том, сдает ли он нормативы сам, глава ведомства ответил положительно. А на просьбу продемонстрировать это на практике подошел к турнику и чисто, ровно и технически правильно подтянулся 8 раз..