Инвесторы в Кыргызстане после заключения инвестиционных соглашений могут столкнуться с невозможностью оформить выделенный участок, нехваткой электрических мощностей и отсутствием доступа к воде и дорогам. Эти системные проблемы выявил анализ реализации инвестиционных проектов. Об этом 27 ноября на форуме "Инвестиционный вектор: государство и бизнес" сообщил секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Улук Кыдырбаев.

По его словам, механизм заключения инвестиционных соглашений в Бишкеке уже работает, однако основные трудности возникают на региональном уровне.

Например, инвестору согласовывают земельный участок, но после приезда на место выясняется, что землю невозможно трансформировать или выделить под реализацию проекта. В результате предпринимателю приходится заново проходить согласования с государственными органами и местными властями.

При этом заключение инвестиционного соглашения занимает минимум месяц-полтора, а трансформация земли - от трёх месяцев. Если ограничения выявляются уже после согласования проекта, инвестор теряет дополнительное время.

Проблемы возникают и после получения участка. Электросети могут не располагать необходимыми мощностями для подключения предприятия, водоканал - обеспечить подачу воды, а на территории может отсутствовать дорога или организованный вывоз отходов.

"Какое предприятие может работать сегодня без электричества и воды?" - отметил Улук Кыдырбаев.

Он добавил, что анализ охватил весь жизненный цикл инвестиционного проекта. Выявленные проблемы обсуждались с инвесторами и бизнес-ассоциациями.