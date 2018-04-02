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Договорились. Перевозчики обещали выйти на маршруты в ближайшее время

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Виктория Григоренко

Результат достигнут на встрече с мэром.

В связи со сложившейся ситуацией по невыходу микроавтобусов на линию, мэр Бишкека Албек Ибраимов провел встречу с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов. Об этом сообщили в муниципалитете.

В ходе встречи выслушаны претензии перевозчиков.

"Мэрия готова к конструктивному обсуждению имеющихся вопросов. Но на первом месте будут оставаться интересы горожан. В сложившихся условиях важно, чтобы стороны услышали друг друга и обеспечили исполнение закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами"., - отметил Ибраимов.

Диалог дал результаты. Представители компаний пообещали провести разъяснительную работу среди водителей и возобновить работу маршрутных такси в ближайшее время.

URL: https://www.vb.kg/369966
Теги:
забастовка, маршрутки
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Комментарии
Патриот
02.04.2018, 22:08

Да пусть бастуют!!

Будем ходить пешком..Есть Автобусы и Троллейбусы...Пусть вообще будут за чертой города...Народ ПРОТИВ МАРШРУТЧИКОВ!!!

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Патриот 2
03.04.2018, 01:28

Согласен с Патриотом. Уволить всех маршрутчиков к чертям. На  их место желающих много.

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