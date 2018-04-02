Договорились. Перевозчики обещали выйти на маршруты в ближайшее время

Результат достигнут на встрече с мэром.

В связи со сложившейся ситуацией по невыходу микроавтобусов на линию, мэр Бишкека Албек Ибраимов провел встречу с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов. Об этом сообщили в муниципалитете.

В ходе встречи выслушаны претензии перевозчиков.

"Мэрия готова к конструктивному обсуждению имеющихся вопросов. Но на первом месте будут оставаться интересы горожан. В сложившихся условиях важно, чтобы стороны услышали друг друга и обеспечили исполнение закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами"., - отметил Ибраимов.

Диалог дал результаты. Представители компаний пообещали провести разъяснительную работу среди водителей и возобновить работу маршрутных такси в ближайшее время.