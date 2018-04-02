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Минэкономики: 3 апреля состоится B2B круглый стол с ритейлерами России

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Павел Рязанов

Продвигая экспорт и оказывая содействие отечественным производителям в поиске торговых партнеров, Министерство экономики проведет круглый стол бизнес - сообщества Кыргызской Республики с представителями торговых сетей Российской Федерации.

Мероприятие запланированно на 3 апреля. Бизнесвстречи пройдут в "Diamond Hall", Damas Hotel, в формате В2В в рамках визита Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Кыргызскую Республику.

Во время мероприятия предприниматели будут ознакомлены с требованиями и условиями поставки товаров в российские торговые сети. Также предпринимателям будет представлена возможность продемонстрировать образцы своей продукций и провести двусторонние встречи с представителями торговых сетей России.

С Российской стороны в круглом столе примут участие:

Рафаэл Абрамян - Директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции, Министерство экономического развития Российской Федерации

Юрий Борисов - Директор по развитию, Ассоциация компаний розничной торговли

Манучар Кутателадзе - Руководитель проектов Дирекция по взаимодействию с органами государственной власти, Х 5 Ритейл Групп

Александр Перекрест - Менеджер по связям с гос.органами представительства, МЕТРО Кэш энд Керри

Литтау Роман Андреевич - Менеджер оптовых закупок, МАГНИТ

Справка:

По данным сайта АКОРТ (www.acort.ru), в настоящее время Ассоциация объединяет 25 крупнейших компаний, представляющих 25% рынка розничной торговли России:

"Азбука вкуса", "Ашан Ритейл Россия", "Билла", "Bosco di Ciliegi", "Гиперглобус", "ДИКСИ", "Зельгрос", "Kari", "Касторама", "Лента", "Магнит", "Мария-Ра", "М.видео", "Метро Кэш энд Керри", "Оби", "Обувь России", "О'КЕЙ", "ПРИЗМА", "Семья", "СПАР Миддл Волга", "Спортмастер", "Снежная Королева", "Х5 Retail Group" ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель"), "Эльдорадо", "DSN".

URL: https://www.vb.kg/369968
Теги:
Министерство экономики
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