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Маршруточный бизнес покрывают депутаты БГК?

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Виктория Григоренко

Говорят, в нынешнем созыве Горкенеша лоббировать эту тему перестали

После бойкота водителей маршрутных такси, обернувшегося для горожан серьезным коллапсом, появились слухи о том, что часть фирм-перевозчиков находится в собственности депутатов Горкенеша. Именно они не только лоббируют интересы этого бизнеса, но и являются главной движущей силой подобных провокаций.

Сами представители столичного кенеша эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Как отметил в беседе с редакцией "Вечерний Бишкек" депутат БГК Таалайбек Сагынов, он лично не знаком с теми, кто владел бы таким бизнесом, тем более, среди коллег.

- Признаюсь, в прошлом созыве были представители, которые лоббировали свои интересы. Но сейчас такого не наблюдается. Конечно, если такой факт откроется, то избежать общественного порицания и ответственности депутату однозначно не удастся. Но пока подобных предпосылок не было, - заверил Сагынов.

Также нельзя обвинить депутатов БГК, по мнению Таалайбека Джолдошбековича, и в отсутствии диалога с перевозчиками.

- Мы в 2017 и в этом году неоднократно взаимодействовали с ним по либерализации предлагаемых для их сферы законопроектов. Но постоянно принимать решения в их пользу и в ущерб безопасности граждан невозможно. А то, что происходит сегодня – попытка давления на власть в ущерб бишкекчанам. И это не только неправильно, но и неэффективно, - предупредил Сагынов.

Напомним, сегодня утром водители микроавтобусов бойкотировали рабочий день и не вышли на линии. В итоге транспортный коллапс сковал город. Автобусы и троллейбусы не справлялись с потоком пассажиров. Многие граждане так и не попали на свои рабочие места.

URL: https://www.vb.kg/369969
Теги:
бизнес, маршрутки, Бишкекский горкенеш
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Комментарии
Денис
02.04.2018, 20:02

Краткость сестра таланта, как весна, так начинаются весенние обострения, то президента свергнут, то маршрутное такси бастуют, КОРРУПЦИЯ ЛЮДИ!!!! Захотели отмыть деньги! 

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