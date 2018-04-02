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Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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Виктория Григоренко

Но, убежать далеко не удалось

Накануне 1 апреля 2018 года в 05.00 часов утра, неизвестная автомашина в селе Кумарык Панфиловского района Чуйской области совершила наезд на пешехода и скрылась с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

В результате ДТП от полученных травм скончался 44-летний житель села.

"По горячим следам сотрудниками ОБДД и ОВД Панфиловского района задержана автомашина "ГАЗ-53" и 29-летний водитель Ж.Б. В настоящий момент транспортное средство водворено на стоянку, назначены все необходимые экспертизы. Водитель водворён в ИВС, проводится расследование", - проинформировали в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/369970
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