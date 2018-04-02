МЧС: В трех южных областях возможен резкий подъем уровня воды

МЧС сообщает, что в период с 2 по 3 апреля ожидается неустойчивая погода: временами дождь, в горных районах снег. Местами интенсивные осадки . На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

По данным МЧС в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями, 2 и 3 апреля 2018 года в горных и предгорных районах Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях возможен резкий подъем уровня вод и подтопление пониженных мест. В этой связи, органам местного самоуправления, службам Гражданской защиты необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

Ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской, Таласской долинах 3…8°, днем 11…16°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью 5…10°, днем 13…18°, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью 0…5°, днем 5…10°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -1…-6°, днем 4…9°, в высокогорных районах ночью -13…-18°, днем -2…-7°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками с 2 по 4 апреля 2018 года в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош 121-137 км (пер Тоо-Ашуу), 198-265 км (пер. Ала-Бель, ущелье Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 72-74 км, Бишкек-Нарын-Торугарт 289 км (Чон-Кочкү), Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Коо) 67-94 км, автодороги Арал-Суусамыр 8-21км, и на автодороге Каракол-Энилчек (Чон-Ашуу) 45-90 км сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, на некоторых участках автодороги снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Изданная МЧС телефонограмма от 30 марта 2018 года была доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям Правительства в областях и мэрам городов Бишкек и Ош. Со стороны ЦУКС население было оповещенно по средством сотовой связи передачей СМС. Так же соответствующая информация передана на телевизионные каналы для размещения ими в бегущей строке.