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Кыргызстан намерен расширять экспорт товаров на рынок США

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Павел Рязанов

По сообщению Министерства иностранных дел, в Вашингтоне Посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Токтогулов и Помощник Торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Марк Линскотт обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и США в сфере торговли.

В частности, стороны обсудили практические шаги по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и США и расширения экспорта кыргызских товаров на американский рынок с учетом недавнего обновления Генеральной системы преференций США (GSP), бенефициаром которой является Кыргызстан.

Кроме того, на встрече были рассмотрены итоги проведенного 11-13 декабря 2017 года в г.Алматы заседания Совета рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA) и обсуждены планы взаимодействия на 2018 год.

URL: https://www.vb.kg/369972
Теги:
МИД
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