MegaCom: велосезон-2018 открыт!

1 апреля под флагом MegaCom состоялось традиционное и долгожданное событие для любителей велоспорта – открытие велосезона-2018. Сотни столичных велосипедистов проехали по центральным улицам Бишкека от памятника Уркуе Салиевой и до Парка Победы на Южных воротах.

Несмотря на пасмурную дождливую погоду в назначенный день, с самого утра у точки сбора на площади Борцам революции людей становилось все больше и больше. Спортивное мероприятие объединило десятки людей разных возрастов, любителей, а также профессионалов велоспорта. На старте участников окружала атмосфера праздника, радости и нетерпения от ожидания объявления старта. Пока организаторы раздавали фирменные футболки от MegaCom, собравшиеся активно фотографировались, делали селфи, снимали видео и делились яркими впечатлениями в социальных сетях. Всего в этом году мероприятие собрало огромное количество велолюбителей - на открытие сезона приехало более 1300 человек.

После недолгих сборов и разъяснений правил безопасности на дороге организаторы объявили старт веломарша и велосипедисты отправились уже по привычному для участников маршруту: пр. Чуй - пр. Манаса - ул. Боконбаева - ул. Байтик Баатыра (Советская) - парк Победы. Общая протяженность трассы составила около 10 километров. Поддерживая идеи и ценности спорта в нашей стране, к массовому веломаршу присоединились десятки сотрудников компании MegaCom.

Горожане с удивлением и восторгом смотрели на велосипедистов, кричали слова поддержки. Автомобилисты терпеливо ждали, когда проедут все участники велоколонны и сигналили вслед в знак своего одобрения. Внушительную велоколонну сопровождали патрульный автомобиль ДПМ, карета скорой помощи для экстренных случаев и опытные маршалы из числа участников Федерации R-Bikers.

В южной части города состоялся первый финиш велопробега. Всех собравшихся велосипедистов приветствовал коммерческий директор компании Нурбек Ишекеев:

"MegaCom поддерживает все значимые спортивные события в Кыргызстане. Полюбившийся горожанам велопробег ознаменовывает открытие велосезона, из года в год участников мероприятия становится все больше. Уже четвертый год подряд компания MegaCom выступает генеральным партнером масштабного веломарша. В этом году открытие велосезона мы посвятили выходу нового молодёжного тарифного плана – "Хайп", который отлично подойдёт активным, современным, идущим со временем в ногу, людям!- заключил Нурбек Ишекеев.

Резиденты популярных в Кыргызстане скетч-шоу "Жарайт City" и "Эл эмне дейт" зарядили невероятным позитивом участников веломарша. Ведущие провели серию зажигательных конкурсов, а победители и самые активные участники мероприятия были награждены сувенирной продукцией от мобильного оператора – фирменные зонты, куртки-ветровки, наборы для пикника, спортивные сумки, теплые пледы, а также удобные для холодной дождливой погоды термосы.

После небольшого отдыха и насыщенной шоу-программы велосипедисты отправились в парк "Фламинго", где их ждал традиционный горячий обед от MegaCom.

"На открытии велосезона участвую в первый раз. Атмосфера здесь потрясающая, не ожидала увидеть столько велосипедистов, учитывая плохие погодные условия. Но несмотря на дождь и пасмурную погоду, организаторам удалось создать праздничную весеннюю обстановку, также обеспечив всех участников удобными дождевиками. Спасибо, компания MegaCom!"

- поделилась своими впечатлениями участница веломарша Анара.

Стоит отметить, что долгожданную встречу провела Федерация горного велоспорта R-Bikers при организационной поддержке Ассоциации BOOM Studio.

Уделяя особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане, MegaCom приглашает на открытие велосезона в городе Ош, которое состоится 21 апреля. За подробностями следите на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.

MegaCom – за спорт и за здоровый образ жизни!