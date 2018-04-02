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В некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды

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Виктория Григоренко

В "Бишкекводоканале" успокаивают - всего на день

3 апреля с 9:00 до 21:00 часов в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в мэрии Бишкека со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал".

Причина - проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах. Не будет питьевой воды в районах, ограниченный линией железной дороги, улицами Панфилова, М.Фрунзе, р.Аламедин.

Также запастись водой стоит жителям:

- микрорайона Восток-6;

- АО "Илбирс";

- редакции газеты "Вечерний Бишкек";

- мечети по ул.Гоголя;

- ЗАО "Штайнбройн";

- Лицеям №№ 5, 12, 65, СШ №№ 11, 67, 4, 30, 24, 28, ШГ №6, школе-комплексу "Звездочка";

- детсадам №№145, 178, 35, 124, 61, 31, АТС №29;

- ТД "Бишкек-Сити";

- Спорткомплексу "Карвен-Клуб-Плюс";

- УВД г.Бишкека;

- ЛОК "Жыргал";

- ТД "Дордой-Плаза";

- ЦСМ №4, 10;

- АО "Айгул";

- АФ ОКБ "Аалам";

- ОАО "Кыргызтелекому";

- ГП "Кыргызпочтасы";

- ГУИН Мин.юстиции КР;

- Республиканскому диагностическому центру;

- Кыргызско-Российскому славянскому университету;

- КНИИ "Кабар";

- Управлению охраны МВД КР;

- Театру оперы и балета;

- ОсОО "Кыргызинвест";

- Чуйскому Университету по ул.Суюнбаева;

- типографии "Триада" по ул.Гоголя, 28"а";

- ТД "Мега-Комфорт";

- Сети новых магазинов "1000 мелочей;

- РОВД Свердловского района;

- Типографии "Графа" по ул.Огонбаева, 222;

- Школе "Алтын-Башат" и детсаду АО "Телеком";

- ТД "Детскому Миру "Силк-Вэй";

- Музыкальной школе им.Шубина;

- Музею им. Г.Айтиева по ул. Тыныстанова, 78;

- Музею искусств по ул. Абдрахманова, 196;

- Русскому Драмтеатру;

- Кинотеатру "Ала-Тоо";

- Узбекскому Представительству по ул.Тыныстанова, 215;

- Верховному суду по ул.Орозбекова, 37;

- КГГУ им.Арабаева.

"Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства", - подчеркивается в сообщении.

URL: https://www.vb.kg/369974
Теги:
Бишкекводоканал, водоснабжение
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Комментарии
житель
03.04.2018, 17:10

А где находится микрорайон Восток-6?

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Жалоба модератору
Бишкекчанин
03.04.2018, 17:16

житель

А где находится микрорайон Восток-6?

Токтогула - Суюнбаева, типа элитный микрорайончик

0
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Жалоба модератору
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