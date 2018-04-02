В некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды

А где находится микрорайон Восток-6?
В "Бишкекводоканале" успокаивают - всего на день
3 апреля с 9:00 до 21:00 часов в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в мэрии Бишкека со ссылкой на ПЭУ "Бишкекводоканал".
Причина - проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах. Не будет питьевой воды в районах, ограниченный линией железной дороги, улицами Панфилова, М.Фрунзе, р.Аламедин.
Также запастись водой стоит жителям:
- микрорайона Восток-6;
- АО "Илбирс";
- редакции газеты "Вечерний Бишкек";
- мечети по ул.Гоголя;
- ЗАО "Штайнбройн";
- Лицеям №№ 5, 12, 65, СШ №№ 11, 67, 4, 30, 24, 28, ШГ №6, школе-комплексу "Звездочка";
- детсадам №№145, 178, 35, 124, 61, 31, АТС №29;
- ТД "Бишкек-Сити";
- Спорткомплексу "Карвен-Клуб-Плюс";
- УВД г.Бишкека;
- ЛОК "Жыргал";
- ТД "Дордой-Плаза";
- ЦСМ №4, 10;
- АО "Айгул";
- АФ ОКБ "Аалам";
- ОАО "Кыргызтелекому";
- ГП "Кыргызпочтасы";
- ГУИН Мин.юстиции КР;
- Республиканскому диагностическому центру;
- Кыргызско-Российскому славянскому университету;
- КНИИ "Кабар";
- Управлению охраны МВД КР;
- Театру оперы и балета;
- ОсОО "Кыргызинвест";
- Чуйскому Университету по ул.Суюнбаева;
- типографии "Триада" по ул.Гоголя, 28"а";
- ТД "Мега-Комфорт";
- Сети новых магазинов "1000 мелочей;
- РОВД Свердловского района;
- Типографии "Графа" по ул.Огонбаева, 222;
- Школе "Алтын-Башат" и детсаду АО "Телеком";
- ТД "Детскому Миру "Силк-Вэй";
- Музыкальной школе им.Шубина;
- Музею им. Г.Айтиева по ул. Тыныстанова, 78;
- Музею искусств по ул. Абдрахманова, 196;
- Русскому Драмтеатру;
- Кинотеатру "Ала-Тоо";
- Узбекскому Представительству по ул.Тыныстанова, 215;
- Верховному суду по ул.Орозбекова, 37;
- КГГУ им.Арабаева.
"Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства", - подчеркивается в сообщении.