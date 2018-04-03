Шестаков: Жээнбеков и Атамбаев просто ведут диалог

И драматизировать ситуацию не нужно

Накануне пресс-служба Аппарата президента КР обнародовала ответ на критику действующего главы государства экс-руководителем КР Алмазбеком Атамбаевым, озвученную им в ходе пресс-конференции 31 марта 2018 года.

Примечательно, что, несмотря на эмоциональный тон выступления бывшего главы Кыргызстана, комментарий пресс-службы Сооронбая Жээнбекова предельно корректен и сдержан. Более того, отвечать на высказывания экс-президента КР нынешний глава государства, как выяснилось, не планирует. Единственный нюанс, по которому опубликовано уточнение – ситуация вокруг ТЭЦ. Там пояснили, что это вопрос стоит обсуждать лишь после выяснения всех причин депутатской комиссией.

В подобном обмене "мнениями" между главой страны и экс-руководителем отечественный политологи увидели скрытый диалог.

- Жээнбеков показал, что выступление Атамбаева перед прессой не стало для него сенсацией. И у него есть свое видение на происходящие в стране политические и экономические процессы. Это вполне закономерно. Новоизбранный лидер СДПК также имеет свою точку зрения.

И, конечно же, эмоциональное заявление Атамбаева в адрес Жээнбекова связано с его возвращением в большую политику, - пояснил VB.KG Шестаков.

При этом политолог подчеркнул, что драматизировать происходящее между Атамбаевым и Жээнбековым не стоит.

- Понятно, что Сооронбай Шарипович не собирается к словесным баталиям с Алмазбеком Шаршеновичем. Его ответ крайне корректен. Они ведут диалог, и это нормально. Тем более, что глава государства – внепартийный человек. Да и Атамбаева немало критиковали на посту, но он, несмотря на это, продолжал реформы и действовал согласно своему видению. Сейчас просто ситуация повторяется с Жээнбековым, - резюмировал Игорь Шестаков.