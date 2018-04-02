Депутатская комиссия вновь вернулась к расследованию аварии на ТЭЦ

На повестке дня вопрос рационального использования кредита в 386 миллионов долларов

Сегодня, 2 марта прошло заседание временной комиссии ЖК КР по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года. Особое внимание члены Комиссии обратили на условия кредитного сcоглашения и его рационального использования. Так как сумма в 386 миллионов долларов США была предназначена на реабилитацию Бишкекского ТЭЦ в 2014 году. Об этом информирует пресс-служба ЖК КР.

В ходе заседания экс-премьер-министр Темир Сариев отметил, что переговоры в рамках соглашения по вопросу модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в 2011 году и завершены в 2013 году.

"На ее реабилитацию заложено 386 миллионов долларов. Она имеет мощность 300 мВт, производит электро и тепловую энергию в централизованных системах теплоснабжения в объеме 710 тонн в час в виде пара или горячей воды. Поэтому, необходимо тщательно изучить вопрос рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов США", - подчеркнул экс-премьер.

В свою очередь, депутат Алмаз Токторов напомнил, что профиль китайской компании ТВЕА был в другой отрасли.

На что экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев ответил, что компания ТВЕА была предложена китайским правительством на основе ноты.

"ОАО "Электрические станции" выбрало эту компанию из других 3-4. Поскольку стоимость, предложенная компанией ТВЕА, была самой приемлемой. За один киловатт энергии предлагалось примерно 1200-2000 долларов. Тогда как компания ТВЕА оценила в 1287 долларов один киловатт. Это соответствующая цена. Кроме этого, средства китайской стороны были выделены как льготное кредитование. Специалисты, изучив состояние ТЭЦ города Бишкек на тот момент, пришли к заключению о возможности производить электроэнергию мощностью 300 мВт", - сказал он.

Напомним, в составе данной комиссии - депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д.Аттокуров, А.Карашев, А.Касымалиева, А.Алтынбеков, А.Жамангулов, У.Кыдыралиев, И.Сарсейитов, А.Токторов, И.Масалиев, М.Абдылдаев, С.Нышанов. Председатель комиссии - У.Примов.