Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Нет сил терпеть коррупционеров и школьные поборы!

1025  3
ВБ

Если в стране ничего не изменится, люди будут вынуждены уезжать....

Здравствуйте, уважаемая Вечерка! Не знаю с чего начать даже... Начну пожалуй наверное с того, что муж мой бизнесмен. Честно оплачивает все налоги, отчисления, электричество не ворует, вовремя оплачивает по счетам. Несмотря на все это приходят всякие проверяющие, намекают дать им непонятно за что денег, придираются, нервы выматывают. От них нет покоя и отбоя. Казалось бы работай честно и не имей проблем с законом итд. Но суть не в этом. Проблема теперь в школьном поборе. Несмотря на то что муж платит огромные налоги и не только мой муж, а все родители школьников платят так или иначе налоги мы-родители теперь еще и школу должны содержать?

Ведь со всех нас удерживают за все налоги. Если уж поборы такая необходимость, неужели нельзя их сделать тогда официальными? Чтоб перед родителями отчитались за каждую копейку? Государство говорит, не платите школам, администрация школы утверждает, что это государство инициатор поборов, что эти деньги идут на зарплату учителям сел. Если это так то почему получатели какие-то непонятные люди и совсем никакого отношения не имеющие к государству организации??? Я лично готова вносить спонсорский взнос родителя, но тогда пусть государство перестанет финансировать те школы, где идут поборы, а директор пусть отчитывается за каждый сом перед родителями. Ведь это их деньги. Это же всем понятно, что деньги идут в чужие руки, включая тех кто сидит в министерстве образования.

Я тут подсчитала, что за те деньги которые обдирают с родителей в принудительном порядке, можно все все кабинеты школы красиво отремонтировать. Мы родители, отремонтировали два кабинета, на свои личные средства помимо поборов, по этому знаю о чем пишу. Если государство не может бороться с поборами, пусть специально для родителей желающих оказать матпомощь школе, откроют счета в банке от имени государства, но так что бы хозяевами счетов оставались сами родители. Я понимаю где то наверное я не права, где то недоучла, но мне надоело что за наш счет кто-то паразитирует.

Я пишу что бы не просто излить крик души, я готова бороться со всем этим, хоть в одиночку, никого из родителей не втягивая понимая опасения некоторых родителей. Я готова рассказать в открытую что за школа, писать жалобы и заявления, хочу поднять общественность, ведь это тема касается всех столичных школ, вопрос лишь в том поддержит ли общественность сама, включая журналистов?

Я так устала от коррупционеров, остается с ними бороться, если нет, то покинуть страну, потому что больше не могу чувствовать себя олухом, на котором хотят нажиться нечестные и бессовестные люди.

URL: https://www.vb.kg/369978
Теги:
коррупция, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Эльвира ронни
03.04.2018, 22:30

Зачем вы платите школам- или с вас под пистолетом забирают??? Я в 70-ю не платила ни копейки, потому что не выдерживают уровня и потому что директор хамка, остальные директора не лучше, потому что за место свое тоже заплатили... Наверное один низовский не платил входные за то чтобы попасть в  обойму недоученных директоров... Вы даже школу не назвали- боитесь что ли? А в 70- ой меня боялись- они на выпускном сочинении сыну шпаргалку дали, чтоб списал, она дома из кармана пиджака выпала, я отнесла ее в министерство образования, написала как их звездная школа экзамены проводит... Они мне ответили- ваш сын сам принес шпаргалку- он вообще не готовился- какие там шпаргалки, но если принес и слово в слово списал- куда они все смотрели??? А еще некоторых вечером вызывали переписывать... За что вы платите???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Автор
03.04.2018, 23:30

Ух ты, мне походу угрожают. Мне что теперь убить директора школы, что бы власти обратили внимание на своих директоров??? Я оказывается стану посмещищем из-за того что у меня нет доказательств! Смотрите какие они увереные. Если ведь убью, общественность сразу поймет из-за чего.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Автор
04.04.2018, 08:21

Я не боюсь, я специально держу тайну пусть каждый директор школы думает на себя. Я раньше платила, мне было жалко школу, пока не поняла что это этакий "товарный вид" школы, чем торгуют директора школ. Платила до той поры пока не почувствовала себя дойной коровой и лохом ушастым. Немного были опасения за детей, их у меня двое, но когда учительница показалась мне дуремаркой, это стало последней каплей терпения. Как я раньше этого не замечала. Щас вот готовлюсь, собираю все необходимое потому, что останавливаться лишь на том, что я не плачу больше им не хочу. У наглости и вседозволенности тоже должны быть свои границы. Какие там хамаватые твари однако.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  