Нет сил терпеть коррупционеров и школьные поборы!

Если в стране ничего не изменится, люди будут вынуждены уезжать....

Здравствуйте, уважаемая Вечерка! Не знаю с чего начать даже... Начну пожалуй наверное с того, что муж мой бизнесмен. Честно оплачивает все налоги, отчисления, электричество не ворует, вовремя оплачивает по счетам. Несмотря на все это приходят всякие проверяющие, намекают дать им непонятно за что денег, придираются, нервы выматывают. От них нет покоя и отбоя. Казалось бы работай честно и не имей проблем с законом итд. Но суть не в этом. Проблема теперь в школьном поборе. Несмотря на то что муж платит огромные налоги и не только мой муж, а все родители школьников платят так или иначе налоги мы-родители теперь еще и школу должны содержать?

Ведь со всех нас удерживают за все налоги. Если уж поборы такая необходимость, неужели нельзя их сделать тогда официальными? Чтоб перед родителями отчитались за каждую копейку? Государство говорит, не платите школам, администрация школы утверждает, что это государство инициатор поборов, что эти деньги идут на зарплату учителям сел. Если это так то почему получатели какие-то непонятные люди и совсем никакого отношения не имеющие к государству организации??? Я лично готова вносить спонсорский взнос родителя, но тогда пусть государство перестанет финансировать те школы, где идут поборы, а директор пусть отчитывается за каждый сом перед родителями. Ведь это их деньги. Это же всем понятно, что деньги идут в чужие руки, включая тех кто сидит в министерстве образования.

Я тут подсчитала, что за те деньги которые обдирают с родителей в принудительном порядке, можно все все кабинеты школы красиво отремонтировать. Мы родители, отремонтировали два кабинета, на свои личные средства помимо поборов, по этому знаю о чем пишу. Если государство не может бороться с поборами, пусть специально для родителей желающих оказать матпомощь школе, откроют счета в банке от имени государства, но так что бы хозяевами счетов оставались сами родители. Я понимаю где то наверное я не права, где то недоучла, но мне надоело что за наш счет кто-то паразитирует.

Я пишу что бы не просто излить крик души, я готова бороться со всем этим, хоть в одиночку, никого из родителей не втягивая понимая опасения некоторых родителей. Я готова рассказать в открытую что за школа, писать жалобы и заявления, хочу поднять общественность, ведь это тема касается всех столичных школ, вопрос лишь в том поддержит ли общественность сама, включая журналистов?

Я так устала от коррупционеров, остается с ними бороться, если нет, то покинуть страну, потому что больше не могу чувствовать себя олухом, на котором хотят нажиться нечестные и бессовестные люди.