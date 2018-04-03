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МЧС: Штормовое предупреждение!

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Павел Рязанов

По сообщению МЧС сегодня ожидается неустойчивая погода: временами дождь, в горных районах снег. Местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

Температуры воздуха понизится: ночью в Чуйской, Таласской долинах 3…8°, днем 11…16°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью 5…10°, днем 13…18°, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью 0…5°, днем 5…10°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -1…-6°, днем 4…9°, в высокогорных районах ночью -13…-18°, днем -2…-7°.

В связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками с 3 по 4 апреля 2018 года в горных районах и на высокогорных перевалах сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, на некоторых участках автодорог снежный накат и гололедица.

МЧС напоминает, что при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

URL: https://www.vb.kg/369980
Теги:
МЧС, штормовое предупреждение
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