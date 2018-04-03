Водители микроавтобусов продолжают стачку

Перевозчики обманули и мэра, и граждан

Водители маршрутных автобусов вновь не вышли на линии, несмотря на вчерашние договоренности с муниципалитетом. В этом убедилась редакция VB.KG.

По городу курсируют лишь "дордоевкие" маршруты и пара городских.

Второй день от транспортного коллапса граждан спасают муниципальные автобусы и троллейбусы, работающие в усиленном режиме.

Напомним, вчера мэрия Бишкека опубликовала информацию о том, что пришла к консенсусу с руководителями фирм-перевозчиков.

"Представители компаний пообещали провести разъяснительную работу среди водителей и возобновить работу маршрутных такси в ближайшее время", - отмечали ранее в муниципалитете.

В настоящий момент неясно, как долго продлится образовавшийся в городе транспортный коллапс. При этом, накануне правительство заявило, что не собирается идти на уступки митингующим.