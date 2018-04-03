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Водители микроавтобусов продолжают стачку

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Виктория Григоренко

Перевозчики обманули и мэра, и граждан

Водители маршрутных автобусов вновь не вышли на линии, несмотря на вчерашние договоренности с муниципалитетом. В этом убедилась редакция VB.KG.

По городу курсируют лишь "дордоевкие" маршруты и пара городских.

Второй день от транспортного коллапса граждан спасают муниципальные автобусы и троллейбусы, работающие в усиленном режиме.

Напомним, вчера мэрия Бишкека опубликовала информацию о том, что пришла к консенсусу с руководителями фирм-перевозчиков.

"Представители компаний пообещали провести разъяснительную работу среди водителей и возобновить работу маршрутных такси в ближайшее время", - отмечали ранее в муниципалитете.

В настоящий момент неясно, как долго продлится образовавшийся в городе транспортный коллапс. При этом, накануне правительство заявило, что не собирается идти на уступки митингующим.

URL: https://www.vb.kg/369982
Теги:
маршрутки, митинг, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Руслан
03.04.2018, 10:08

Правильно, никаких уступок, пусть эти кретины стоят и дальше в своих загонах как бараны! 

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KG
03.04.2018, 10:32

По этому, давно пора ликвидировать эти маршруты и запускать по полной муниципальный транспорт. Это полностью решит транспортные проблему и пробки на дороге, и избавит всех участников дорожного движения от хамов и невеж.

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Гнать
03.04.2018, 10:53

Хозяев пассажиро-транспортных компаний...

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Против маршруток
03.04.2018, 11:00

Нужно составить петицию против маршруток. Оставить только пригородные, а городских ВСЕХ УВОЛИТЬ к чертям. Надеюсь правительство не даст слабину, нужно давить этих орков

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Гульнарв
03.04.2018, 14:29

Жаль,что у нас нет штрейбехеров, тогда бы молчали в тряпочку и не выступали со своими требованиями.

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Наблюдатель
03.04.2018, 19:32

Люди , нарушающие  покой мирных жителей , дестабилизирующие , в угоду  своих мелких амбиций - должны быть выявлены и привлечены к ответственности, по закону нашей  Республики. 

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Патриот
03.04.2018, 20:56

ЧЫКПАЙ ЭЛЕ КОЙГУЛА БУСИКТЕР!!!

ЖУРО БЕРГИЛЕ ОШОЛ МИТИНГТЕ 12 МКР-ДО..

БИР БИРИНЕРГЕ АРМАНЫНАРДЫ АЙТЫП,

УЯТЫНАР ДЕЛЕ ЖОК..ОШОЛ ТАПКАНЫНАРГА ШУГУР ДЕП ИШТЕП ЖУРГОНДУН ОРДУНА ГЕРСЕИП МИТИНГКЕ ЧЫКПАЙ!!

ЭЛ СИЛЕРГЕ КАРШЫ!!

АВТОБУС ТРОЛЛЕЙБУССТАР КОБОЙСУН

ОШОНДО КОРОСУНОР...

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Ислам № 136
03.04.2018, 23:11

Я согласен с Вами в том что в Кыргызстане не работают законы ! Мы же простые граждане, или как пишет Руслан *бараны* Если я баран житель столицы Бишкека и гражданин КР то и вы все *бараны*. Поверь мы не далеки друг от друга . Я вам скажу, вам искажают реальную ситуацию с общественным транспортом в Бишкеке , находя козлом отпущения водителей микроавтобусов . Да микроавтобусы нарушают Пдд , они гоняются , подбирают , высаживают *баранов* в неположенных местах в плоть по среди дороги выталкивая их из салона против их воли. Дескать на *баран* ты же берешь у нас 10 сомов, так будь добр останавливаться где нам угодно и высаживать там где мы захотим . А вы *бараны* отвечайте за это перед водителями авто и народом . Ну все таки вы же берете эти 10 сомов не на халяву же давать вам эти деньги !  Поймите народ это проблема не в *маршрутчиков*

надо капнуть чуть глубже и вы увидите эти проблемы ! Надеюсь вы поймете меня ! 

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zcb
04.04.2018, 01:06

Пусть там и сдохнут вместе с мэром и мэрией!!! Нафиг они нужны городу, город живёт и без них.

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