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ГСБЭП пресечена попытка контрабанды сигарет без акцизных марок в Казахстан

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Павел Рязанов

Речь идет о 45 тысячах пачек. Неплохо...

Сотрудники ГСБЭП установлен, факт контрабандного вывоза табачной продукции на территорию Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба ведомства

Борцами с экономическими преступлениями 30 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на подъезде к контрольно-пропускному пункту (КПП) "Ак-Жол" был остановлен грузовик марки "МАН", которым управлял казахстанец "К.А.". Со слов водителя в машине находились различные товары народного потребления, предназначенные для вывоза в Республику Казахстан.

При осмотре указанного авто было установлено, что помимо коробок с различными ТНП в грузовом отсеке с явными признаками тайной перевозки (в глубине кузова) также, перевозились коробки с табачной продукцией (сигареты марок: "M&M" - 40 коробок, "FAST" - 64 коробки) общим количеством свыше 45 тысяч пачек без соответствующих акцизных марок.

В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/369983
Теги:
ГСБЭП
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