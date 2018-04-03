Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова отложен в четвертый раз

343  0
Виктория Григоренко

На этот раз причиной стала травма колена американца

Бой между Хабибом Нурмагомедовым – кумиром кыргызстанских болельщиков и Тони Фергюсоном отменен уже в четвертый раз. Об этом в Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Как уточняют российские СМИ, американский спортсмен повредил колено, поэтому, принято решение отменить бой. 7 апреля Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с Максом Холлоуэем.

На своей странице Instagram Хабиб написал:

"Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком".

Сам Фергюсон в соцсетях лишь извинился за отмену боя.

"Словами не объяснить насколько сильно я раздражен и рассержен сейчас. Хочу извиниться перед поклонниками, UFC, Хабибом, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, семьей. Счастливой Пасхи всем".

URL: https://www.vb.kg/369984
Теги:
Россия, спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  