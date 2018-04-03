Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова отложен в четвертый раз

На этот раз причиной стала травма колена американца

Бой между Хабибом Нурмагомедовым – кумиром кыргызстанских болельщиков и Тони Фергюсоном отменен уже в четвертый раз. Об этом в Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Как уточняют российские СМИ, американский спортсмен повредил колено, поэтому, принято решение отменить бой. 7 апреля Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с Максом Холлоуэем.

На своей странице Instagram Хабиб написал:

"Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком".

Сам Фергюсон в соцсетях лишь извинился за отмену боя.

"Словами не объяснить насколько сильно я раздражен и рассержен сейчас. Хочу извиниться перед поклонниками, UFC, Хабибом, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, семьей. Счастливой Пасхи всем".