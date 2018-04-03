Суд отменил незаконную сделку Агентства по привлечению инвестиций при ФУГИ

По результатам обращения в суд прокуратуры Таласской области отменена передача в частную собственность здания стоимостью более 57 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что во исполнение поручения Генеральной прокуратуры надзорным органом Таласской области была проведена проверка документационного оформления незавершенного многоквартирного жилого дома, находящегося в городе Талас по улице А.Нуржановой, 176.

Было установлено, что в 1996 году Агентством по привлечению прямых иностранных инвестиций при Фонде государственного имущества КР (далее - Агентство) была проведена процедура ликвидации АО "Накер" (бывшая Таласская обувная фабрика). В ходе данной процедуры, согласно договору от 21 августа 1996 года, незавершенный многоквартирный жилой дом был передан на баланс АО "Арашан". Однако, в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 августа 1996 года, данный объект должен был находиться на балансе Таласской городской государственной администрации. В связи с этим, у Агентства на тот момент не было полномочий по распоряжению указанным объектом.

По результатам проверки прокуратурой Таласcкой области 28 декабря 2017 года было внесено исковое заявление в межрайонный суд о признании недействительным вышеотмеченного договора. По итогам судебных разбирательств 7 марта 2018 года суд отменил передачу в частную собственность указанного здания.

Отметим, что по определению независимого оценщика рыночная стоимость данного объекта составляет 57 млн. 228 тыс. сомов.