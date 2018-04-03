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Карамушкина: Забастовка маршруток – месть уволенного госслужащего

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Виктория Григоренко

Его выгнали из мэрии за коррупционные схемы и "крышевание" этого бизнеса

Забастовка "марштрутников" - спланированная акция саботажа уволенного за коррупционные схемы в этом бизнесе сотрудника мэрии. Об этом на своей страничке в соцсетях написала депутат ЖК Ирина Карамушкина.

"Это бывший директора Управления Городского Транспорта - А., который давно должен сидеть за финансовые нарушения и "крышевание" за "вознаграждение" перевозчиков, работающих без лицензий и других необходимых, согласно закона, процедур. Более того, находясь на госслужбе, он открыл свой бизнес и центр диспетчерской службы, куда начальником поставил свою жену, и нагло заставлял все маршруты отмечаться только там. Когда знающие люди с этим разобрались, то выперли его из мэрии. В отместку он отыгрался на горожанах! Только посмотрите, что сможет сделать один обиженный коррупционер и его группа поддержки?!", - возмущается парламентарий.

Ирина Юрьевна уточнила, что подручные госслужащего проезжали по маршрутам, пугая водителей сжечь их транспорт, если те выйдут на рейсы.

"Требую МВД снова не спать, тем более, они за неделю были предупреждены, что готовится саботаж, и....ничего не предприняли. Значит, многие в доле??? А в "заклание" этих разборок: наших детей - школьников, студентов и законопослушных граждан, спешащих на работу? Премьер- министр, Ваш пресс- секретарь на ФБ, и если не будет начато следствие и назначено законное наказание, то этот результат мы тоже оценим!", - подытожила Карамушкина.

Редакция VB.KG уже запросила объяснение в муниципалитете. Там обещали проверить информацию и прокомментировать данное сообщение.

Примечательно, что накануне вице-мэр Бишкека Геннадий Милицикий также упоминал, что стачка перевозчиков - спланированная провокация.

URL: https://www.vb.kg/369986
Теги:
митинг, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Сегизбаева - в отставку
03.04.2018, 12:33

Позорники, не могут порядок навести.Страдают простые граждане, дети в школу не могут доехать.

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ана
03.04.2018, 13:00

Ирина Юрьевна,раньше то что молчала?

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Сегизбаев не МВД
03.04.2018, 13:10

Даун, причем Сегизбаев!? Если мвд было в курсе то это саботаж! Сколько людей пострадало, дети переживали за школу.

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Наблюдатель
03.04.2018, 17:51

Нельзя , что бы  кучка  людей , в  угоду  своему  эгоизму, так  будоражило миллионный  город и его  окрестности. Наверное  у  силовиков следящим  за  порядком в  городе  и  стране  хватит  сил и  средств , найти и мягко  говоря  поставить  на  место , этих  возмутителей  спокойствия.  Дабы  не  повадно  было, надо  менять  в  срочном  порядке  маршрутки  на  автобусы и  троллейбусы.  Во  вчерашнем  хаосе,  был  один  плюс- не было заторов из-за маршрутников.

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