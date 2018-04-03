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Несовершеннолетние туркменки вызволены из рабства в Турции

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Виктория Григоренко

По прилету в Стамбул у девочек отнимали паспорта и заставляли заниматься проституцией

Турецкие СМИ накануне показали сюжет о проведенной операции по освобождению из сексуального рабства несовершеннолетних гражданок Туркменистана.

Полицейская операция была проведена в одном из отелей стамбульского района Пендик. В ходе нее задержаны мужчины, подозреваемые в торговле людьми и сутенерстве.

По сообщению турецких правоохранителей, заманивали девушек обещаниями предоставить работу на одной из фабрик Стамбула.

"По прилету в Турцию они отбирали у туркменок паспорта, фотографировали их для каталога интимных услуг, а затем, угрожая оружием, заставляли заниматься проституцией. В обнаруженном каталоге содержались фото и данные девушек, не достигших 18 лет", - поясняют силовики.

Как отмечают турецкие СМИ, полиция начала операцию после заявления двух малолетних девочек.

"Один из задержанных мужчин является гражданином Турции, второй, выступавший в роли посредника, гражданин Туркменистана. По факту принуждения несовершеннолетних к проституции возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - поясняют правоохранительные органы Турции.

URL: https://www.vb.kg/369987
Теги:
несовершеннолетние, рабство, Турция
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