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Долой маршрутки!

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Виктория Григоренко

Бойкот маршруточников получил, пожалуй, не ту реакцию, на которую рассчитывали водители бусиков

Продолжающаяся второй день в Бишкеке акция протеста водителей микроавтобусов вызвала немалое возмущение граждан. Дошло до того, что опоздавшие на работу бишкекчане на различных интернет-площадках призывают подписать петицию за ликвидацию "капризного" транспорта, заменив его муниципальным.

"Нужно составить петицию против маршруток. Оставить только пригородные, а городских ВСЕХ УВОЛИТЬ к чертям! Надеюсь, правительство не даст слабину", - предлагает один из пользователей.

"Давно пора ликвидировать эти маршруты и запускать по полной муниципальный транспорт. Это решит транспортные проблему и устранит пробки на дороге, плюс избавит всех участников дорожного движения от хамов и невеж".

"Никаких уступок! Пусть они и дальше стоят, слишком много на себя берут и предъявляют!".

И это лишь незначительный перечень гневных откликов горожан.

Напомним, вчера перевозчики Бишкека бойкотировали рабочий день и не вышли на линии. В итоге городе погрузился в транспортный коллапс. Не помог решить возникшую проблему и диалог с мэрией. Сегодня на свои маршруты также вышли лишь единицы маршрутных такси. Работающий в режиме форс-мажора муниципальный транспорт с трудом справляется с потоком пассажиров.

URL: https://www.vb.kg/369988
Теги:
маршрутки, митинг, Бишкек
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Комментарии
Soonuun
03.04.2018, 12:34

Может отказаться от этих маршруток? это ведь столица! нужен хороший транспорт! метро, трамваи и электрички! 

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Гульнарв
03.04.2018, 14:27

Пусть катятся в преисподнюю со своими вонючими и грязными (такое ощущение, что со дня покупки машины не мылись) бусами.

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Горожанин
03.04.2018, 18:14

Да метро было бы хорошо

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Сергей
03.04.2018, 18:22

Вчера в бишкеке не ездили маршрутки и что воздух стал чише на дорогах меньше пробок.так что считаю что их вобше надо убрать.в алмате вроде их убрали.

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Патриот
03.04.2018, 20:50

Пусть Не выходят совсем маршрутчики!!

Будем Ходить Пешком, велосипеды..и троллейбусы автобусы есть..Скоро еще приедут автобусы...

Без Маршруток намного лучше!!!

ЧЫКПАЙ ЭЛЕ КОЙГУЛА БУСИКТЕР!!!

ОШОЛ 12 МКР-ДО МИТИНГЕ ЖУРОБЕРГИЛЕ!!

БИР БИРИНЕРГЕ АРМАНЫНАРДЫ АЙТЫП!!!

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Свой чел
03.04.2018, 21:11

Забрать лицензии у Яро бастующих и объявить тендер на пассажироперевозки..

Уверен желающих будет куча...

Город катается в день на 500000-600000 сом в среднем...

Хорошо зарабатывают водители маршруток.

Попробуйте со своим БУСОМ зайти на маршрутную линию и будете в шоке от цены...

Здесь этой забастовкой, кто то лобирует СВОИ интересы...

Кому то выгодно держать Напряжение в городе...или нас хотят отвлечь от чего то...

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zcb
04.04.2018, 01:00

Пусть катятся маршируточники, им нет места на бишкекских дорогах!!! Уволить, закрыть, убрать, бусики сжечь к едрене фене!!!

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