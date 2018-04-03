Долой маршрутки!

Бойкот маршруточников получил, пожалуй, не ту реакцию, на которую рассчитывали водители бусиков

Продолжающаяся второй день в Бишкеке акция протеста водителей микроавтобусов вызвала немалое возмущение граждан. Дошло до того, что опоздавшие на работу бишкекчане на различных интернет-площадках призывают подписать петицию за ликвидацию "капризного" транспорта, заменив его муниципальным.

"Нужно составить петицию против маршруток. Оставить только пригородные, а городских ВСЕХ УВОЛИТЬ к чертям! Надеюсь, правительство не даст слабину", - предлагает один из пользователей.

"Давно пора ликвидировать эти маршруты и запускать по полной муниципальный транспорт. Это решит транспортные проблему и устранит пробки на дороге, плюс избавит всех участников дорожного движения от хамов и невеж".

"Никаких уступок! Пусть они и дальше стоят, слишком много на себя берут и предъявляют!".

И это лишь незначительный перечень гневных откликов горожан.

Напомним, вчера перевозчики Бишкека бойкотировали рабочий день и не вышли на линии. В итоге городе погрузился в транспортный коллапс. Не помог решить возникшую проблему и диалог с мэрией. Сегодня на свои маршруты также вышли лишь единицы маршрутных такси. Работающий в режиме форс-мажора муниципальный транспорт с трудом справляется с потоком пассажиров.