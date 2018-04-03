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Расследование теракта в метро Петербурга завершено

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Виктория Григоренко

Вина обвиняемых, среди которых уроженец Кыргызстана, доказана СК РФ

Следственный комитет РФ завершает расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Об этом российским СМИ сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Один из обвиняемых - уроженец Кыргызстана, а ныне гражданин РФ Акбаржон Джалилов.

По данным СК РФ, особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации.

"Тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы. Сейчас расследование уголовного дела о теракте находится в завершающей стадии. Следователям СК РФ совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - пояснила представитель Следственного комитета России.

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 15 человек и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадало сто два человека. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 11 человек, все они содержатся под стражей. Среди них и уроженец Кыргызстана. Все они продолжают отрицать свою причастность к теракту.

URL: https://www.vb.kg/369989
Теги:
Россия, теракт, Кыргызстан
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