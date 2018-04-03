Сотрудники ПТК "Кок-Талаа" скрыли проезд машины с нефтью

ГСБЭП выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников ПТК "Кок-Талаа"

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Кадамжайскому району и городу Кызыл-Кыя Баткенской области установлен факт нарушения со стороны сотрудников пункта транспортного контроля "Кок-Талаа". Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По данным ведомства в августе 2017 года, через ПТК "Кок-Талаа" в сторону Республики Таджикистан без прохождения процедуры взвешивания проехала грузовая автомашина марки "Foton", общий вес которой составил более 59 тонн, в том числе груз (сырая нефть - 36,5 тонн), однако должностными лицами указанного ПТК был скрыт проезд вышеуказанного грузового авто.

В целях подтверждения выявленного факта нарушения были направлены соответствующие запросы в УГНС по Ноокенскому району (об опломбировании и отпуска ГСМ) и УГНС по Кадамжайскому району о подтверждении факта проезда, указанного авто в сторону Республику Таджикистан через ПТК "Кок-Талаа"), на что были получены подтверждающие ответы.

По заявлению ГСБЭП, таким образом сотрудники ПТК "Кок-Талаа", в сговоре с водителем автомашины марки "Foton", скрыли факт проезда автотранспортного средства с превышением установленных весовых нагрузок, что привело к недопоступлению денежных средств в бюджет государства на сумму свыше 200 тысяч сомов (по предварительным расчетам), а также причинению ущерба дорожному полотну автотрассы Жалал-Абад - Баткен.

31 марта 2018 года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП ведется следствие.