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Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел Улана Исраилова

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ВБ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 апреля, принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова.

Министр представил информацию о реализации ключевых задач, поставленных перед органами внутренних дел решением Совета безопасности от 8 февраля и об оперативных мерах по борьбе с преступностью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что со стороны органов внутренних дел наблюдается усиление работы по противодействию коррупции.

"Но для достижения конкретно поставленных целей надо еще много работать", - отметил Сооронбай Жээнбеков, подчеркнув, что работа милиции должна основываться только на законе.

Глава государства констатировал статистические данные, которые говорят о высоком уровне коррупции в системе МВД, а также о многочисленных неправомерных действиях сотрудников милиции.

Жээнбеков потребовал от Улана Исраилова не сбавлять темпа в реализации поставленных задач, принимать жесткие меры по искоренению коррупционных проявлений в органах внутренних дел, а также работать в тесном взаимодействии с населением.

URL: https://www.vb.kg/369992
Теги:
МВД, президент, Сооронбай Жээнбеков, Улан Исраилов
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