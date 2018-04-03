Начальник УГТ мэрии назвал ложью обвинения в свой адрес

Абдрахим Абдрасилов готов подать в суд. Но пока не окончательно

В мэрии подтвердили увольнение начальника Управление городского транспорта. Им оказался Абдрахим Абдирасилов. Приказ о снятии с должности вступил в силу 2 апреля 2018 года. Об этом VB.KG сообщил вице-мэр Геннадий Милицкий.

"Заявление по "собственному желанию" Абдирасилов написал еще 10 дней назад, как это предусматривает существующий Трудовой кодекс КР. Что касается обвинений в его адрес, то лично мне по этому поводу ничего неизвестно", - пояснил вице-мэр.

В свою очередь, сам экс-начальник УГТ мэрии назвал заявление парламентария в свой адрес ложью.

"Меня никто не увольнял. Я написал заявление еще 20- го марта. Причина моего ухода - пенсионный возраст. Мне 64 года и активно работать уже тяжело. Что касается якобы бизнеса мой супруги, то организация действительно есть. Но к этой сфере она не имеет отношения. Так же непричастен я и к забастовке перевозчиков. У водителей иные цели - повышение тарифа и страховка. Сейчас, насколько мне известно, все они уже вышли на работу. Поэтому, моя роль в прошедшей стачке - наговоры", - прокомментировал обвинение в свой адрес бывший госслужащий.

Адрахим Абдирасилов добавил, что готов отстаивать свое имя в суде. Но окончательного решения по этому вопросу пока не принял.

Напомним, парламентарий Ирина Карамушкина высказала мнение о причастности экс-начальника транспорта мэрии с инициалами "А.А" к возникшему накануне митингу перевозчиков. Пояснив неожиданную стачку перевозчиков местью госслужащего за свой уход.