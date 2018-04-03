Вызови такси бесплатно!

Абоненты Beeline в Бишкеке могут звонить и отправлять смс без снятия абонентской платы.

Мобильный оператор Скай Мобайл запустил в столице временную акцию - дал возможность клиентам заказывать такси не расходуя свои средства на балансе.

Бесплатный трафик (звонок и sms) можно использовать при вызове машин ведущих служб такси: Альфа, Tez Taxi, Намба, SMS Taxi, Такси37, Удача, Эконом, Cупер, Жорго.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО Скай Мобайл: "Мы стараемся приходить на помощь нашим абонентам, оказавшимся в трудных условиях. Сложившаяся ситуация на дорогах Бишкека резко увеличила потребность в транспортных услугах большого количества горожан и, конечно, выросло количество попыток достучаться до служб такси. Надеемся, что бесплатные звонки и sms на эти цели окажут своевременную поддержку нашим абонентам".

Акция будет действовать до тех пор, пока в Бишкеке не закончится забастовка водителей маршрутных такси.