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Вызови такси бесплатно!

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Абоненты Beeline в Бишкеке могут звонить и отправлять смс без снятия абонентской платы.

Мобильный оператор Скай Мобайл запустил в столице временную акцию - дал возможность клиентам заказывать такси не расходуя свои средства на балансе.

Бесплатный трафик (звонок и sms) можно использовать при вызове машин ведущих служб такси: Альфа, Tez Taxi, Намба, SMS Taxi, Такси37, Удача, Эконом, Cупер, Жорго.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО Скай Мобайл: "Мы стараемся приходить на помощь нашим абонентам, оказавшимся в трудных условиях. Сложившаяся ситуация на дорогах Бишкека резко увеличила потребность в транспортных услугах большого количества горожан и, конечно, выросло количество попыток достучаться до служб такси. Надеемся, что бесплатные звонки и sms на эти цели окажут своевременную поддержку нашим абонентам".

Акция будет действовать до тех пор, пока в Бишкеке не закончится забастовка водителей маршрутных такси.

URL: https://www.vb.kg/369994
Теги:
#Beeline
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