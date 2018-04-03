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Горожане грозят массовыми протестами мэрии

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Виктория Григоренко

Требуют отставки мэра и роспуска БГК

Митинг "Мы задыхаемся", прошедший сегодня возле мэрии, собрал около сотни участников. Выступали собравшиеся за отставку мэра Бишкека и против массовой вырубки зеленных насаждений.

Небольшая явка, по мнению организаторов, связана с неожиданным запретом на проведение митингов.

Как пояснила участница акции Гульнара Джурабаева, к собравшемся так никто и не вышел.

- Еще до начала акции мы направили приглашение мэру, в Госэкотехинспекцию, прокуратуру с просьбой выйти к нам и ответить на вопросы бишкекчан. Но не было ни чиновников, ни представителей муниципалитета. Более того, в пятницу выходит постановление Ленсуда о запрете митинга. Так как, якобы, с 1 по 15 апреля по городу намечены мероприятия, приуроченные к годовщине апрельской революции. Это решение мы оспорили в Бишкекском горсуде, но он оставил в силе постановление первой инстанции. Хотя оно явно противоречит Конституции КР. То есть, трое судей приняли заведомо противоречащий правам граждан запрет на мирные собрания, - отметила Джурабаева.

Гульнара Кубатбековна уточнила, что, как житель улицы Токтоналиева, наблюдала массовую вырубку зеленных насаждений и попустительство БГК и мэрии.

- Хотя они обещали, что после реконструкции улица станет четырех полостной, это не так. Из-за огромного скопления стоящего на обочине транспорта, она так и осталась прежней. Ранее зеленную Душанбинку превратили в безжизненное пространство. При этом нам даже не показали проект, по которому она претерпела подобные изменения. Видимо, чтобы мы не узнали фамилии и ответственных за это решение. Возможно, что сделано это было уже позже. Так как выставленная еще при Кубанычбеке Кулматове на сайте реконструкция улично-дорожного полотна не предусматривала расширения Токтоналиевой и вырубки деревьев. Как она там оказалась, совершенно не ясно, - посетовала Джурабаева.

Она добавила, что участники митинга выставили требование перед БГК о переизбрании мэра и проведения расследования в отношении законности потраченных средств до 3 мая 2018 года.

- Иначе мы начнем массовую акцию протеста и будем выступать за роспуск БГК. Так как депутаты Горкенеша совершенно не отстаивают интересы горожан, а заняты лишь собственными нуждами. В любом случае, у них есть месяц для принятия правильного решения, - подытожила участница акции "Мы задыхаемся!"

URL: https://www.vb.kg/369995
Теги:
митинг, экология
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Комментарии
Бодотбек
04.04.2018, 09:58

Лично сам видел при срубленных деревьев и убедился в том,что они изнутри сгнившие. Понимаете,сгтнашие. И если такие деревья не срубать,то оно ведь может упасть и без ветра,не дай бог,на чью нибудь голову. А те,кто считает,что деревья весны,то глубоко ошибаются. И потом мэрия и многие организации сажают саженцы и ухаживают за ними. Все эти митинги по защите деревьев провокация.

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