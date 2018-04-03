Сотрудники ГСИН и ОВД покрывали поездки осужденного в Санкт-Петербург

Результатом прокурорской проверка УИИ ГСИН в Кызыл-Кия стало возбуждение уголовного дела по нескольким статьям.

Проведена проверка уголовно-исполнительной инспекции ГСИН по городу Кызыл-Кия (далее - УИИ) прокуратурой города Кызыл-Кия Баткенской области выявила, что условно осужденный Н.Б., нарушив возложенные на него обязанности не покидать место жительства, в период с 2016 года по 2018 год неоднократно выезжал за пределы страны и находился на территории России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Однако, как установлено, старший инспектор УИИ К.М., зная о фактическом нахождении Н.Б. за пределами страны, используя свое служебное положение, систематически подделывал его подписи об отметке в регистрационном листе.

Кроме того, сотрудники ОВД города Кызыл-Кия Д.А. и М.И., неоднократно составляли заведомо ложные уведомления о проведении с Н.Б. и его близкими родственниками разъяснительных бесед. В последующем эти уведомления направлялись старшему инспектору УИИ К.М. для приобщения к личному делу осужденного.

По данному факту прокуратурой города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Уголовное дело направлено в Управление ГКНБ по Баткенской области для организации дальнейшего расследования.