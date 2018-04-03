Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Сотрудники ДРТС незаконно зарегистрировали грузовик "DAF"

325  0
Павел Рязанов

Генпрокуратура и таможенники выявили неуплату таможенных платежей и незаконную регистрацию в ДРТС.

Генеральной прокуратурой совместно с Государственной таможенной службой выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автотранспортных средств на территорию республики, а также их последующей незаконной регистрации в подразделении Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (далее – ДРТС). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что автотранспортное средство марки "DAF" в июле 2017 года зарегистрировано с выдачей государственного регистрационного номера в Чуй-Кеминском подразделении ДРТС. Основанием же для первичной регистрации автотранспортного средства послужило поддельное

свидетельство о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан. Согласно сведениям компетентных органов Российской Федерации и Республики Казахстан, регистрация указанного автотранспортного средства на их территории не осуществлялась. Также нет данных о его таможенном оформлении в нашей республике.

Таким образом, вследствие незаконных действий должностных лиц ДРТС и других причастных лиц, странам-участницам ЕАЭС, в том числе и бюджету Кыргызской Республики причинен материальный ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму 1 миллион 35 тысяч сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей), 304 (злоупотребление должностным положением) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР. Дело для дальнейшего расследования

передано в следственное управление ГСБЭП при Правительстве КР.

URL: https://www.vb.kg/369998
Теги:
Генеральная прокуратура, таможенные пошлины
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  