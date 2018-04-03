Сотрудники ДРТС незаконно зарегистрировали грузовик "DAF"

Генпрокуратура и таможенники выявили неуплату таможенных платежей и незаконную регистрацию в ДРТС.

Генеральной прокуратурой совместно с Государственной таможенной службой выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автотранспортных средств на территорию республики, а также их последующей незаконной регистрации в подразделении Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (далее – ДРТС). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что автотранспортное средство марки "DAF" в июле 2017 года зарегистрировано с выдачей государственного регистрационного номера в Чуй-Кеминском подразделении ДРТС. Основанием же для первичной регистрации автотранспортного средства послужило поддельное

свидетельство о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан. Согласно сведениям компетентных органов Российской Федерации и Республики Казахстан, регистрация указанного автотранспортного средства на их территории не осуществлялась. Также нет данных о его таможенном оформлении в нашей республике.

Таким образом, вследствие незаконных действий должностных лиц ДРТС и других причастных лиц, странам-участницам ЕАЭС, в том числе и бюджету Кыргызской Республики причинен материальный ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму 1 миллион 35 тысяч сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей), 304 (злоупотребление должностным положением) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР. Дело для дальнейшего расследования

передано в следственное управление ГСБЭП при Правительстве КР.