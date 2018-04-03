Политическая ситуация в КР приходит в движение?

Есть опасения, что эмоциональный накал выльется на улицы

В кыргызстанских СМИ появилась информация о возможных акциях протестах и больших кадровых перестановках в ближайшие дни. Как отмечается, если власть не пойдет на решительные меры, ситуация может выйти из-под контроля, перейдя в хаос и волнения.

Первой такой ласточкой стал массовый протест перевозчиков столицы. Следом за ним к решительным действиям перешили бишкекчане, выступающие за отставку мэра Бишкека. Только эти два факта показывают, что в обществе происходит серьезный эмоциональный накал.

Логичным такой прогноз назвал и политолог Марс Сариев. По его словам, создается впечатление, что некие силы программируют тревожную ситуацию, чтобы направить ее в массы.

- Тем более, что весна всегда было политически горячим временем в нашей стране. Подтверждают это и серьезные разногласия между Алмазбеком Атамабаевым и Сооронбаем Жээнбековым, а также раскол в СДПК. Поэтому в настоящий момент я бы не исключал подобного сценария. Так как история показывает, что двоевластие, которое сложилось в стране, долго не продолжается. Предпосылки, как уже было сказано, есть – от митинга перевозчиков и дальнобойщиков до требований отставки мэра, - отметил Сариев.

Политолог уточнил, что, несмотря на логичность такого политического расклада, лично он ни о грядущих кадровых перестановках во власти, ни о возможных социальных взрывах не информирован.

- Конечно досадно, что правящая партия и президенты не могут прийти к консенсусу. Но, к сожалению, подобные факты еще больше подчеркивает рациональное зерно подобных слухов. Хотя могу сказать точно, судя по веренице событий, если же подобное и произойдет, то уже в ближайшие дни. И ответ будет молниеносным, - подытожил он.