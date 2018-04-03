Текебаеву требуют качественных медицинских услуг. Опять

"Общественные деятели и политики Кыргызстана сделали обращение по поводу состояния здоровья лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева", - с таким описанием секретариат партии "Ата Мекен" разослал среди отечественных СМИ обращение. Правда, никем не подписанное…

Если отбросить традиционные политические заявления сторонников осужденного политика, то суть обращения сводится к тому, что Текебаеву на зоне плохо.

"Учитывая то, что О.Текебаев незадолго до ареста, прошел специализированное медицинское обследование и получил полный курс лечения с диагнозом обострения гипертонии и заболевания сердца, можно судить о серьезности состояния его здоровья сегодня.

Следствием усугубления болезни может служить то обстоятельство, что со стороны руководства исправительной колонии №47 не созданы условия для качественного медицинского обслуживания. Уже в течение последних двух недель О.Текебаева не допускают к прогулке на свежем воздухе, штатом местных врачей осуществляется недостаточно квалифицированное и неполное обследование, не обеспечивается своевременная выписка и прием лекарственных средств, а также не проводится необходимое наблюдение за изменениями общего состояния здоровья вследствие приема лекарств…

…Необходимо отметить, что за состоянием здоровья и условиями содержания О.Текебаева внимательно следят международные демократические организации и ООН, членом которого является Кыргызская Республика, подписавшая Международный пакт о гражданских и политических правах, основанный на Всеобщей декларации прав человека.

Мы, политические и общественные деятели Кыргызской Республики, в связи с реальной угрозой подрыва здоровья видного государственного и политического деятеля, внесшего огромный вклад в развитие демократии и суверенитета Кыргызской Республики, основателя Конституции 2010 года и парламентской системы в стране, экс-депутата парламента и лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Текебаева Омурбек Чиркешовича, требуем срочного допуска его к квалифицированным врачам, проведения всестороннего обследования и профессионального лечения вне тюрьмы, а также создания Комиссии с широким участием депутатов Жогорку Кенеша, Омбудсмена (Акыйкатчы), Национального центра по предупреждению пыток, представителей министерств, ведомств, общественных и международных организаций с целью выявления и устранения имеющихся нарушений в ИК №47, где содержится О.Текебаев".

Как заявил на это VB.KG пресс-представитель ГСИН при ПКР Александр Никсдорф, буквально в январе этого года по состоянию здоровья Омурбека Текебаева был консилиум врачей с участием профессоров. Которые сделали заключение, что если понадобится дополнительное обследование, они об этом скажут. Но, пока молчат.

- Более того, говорить, что Текебаев лишен квалифицированной помощи, нелепо. ИК-47, это так называемая тюремная больница. Там профессиональные врачи, которые могут оказать практически любую помощь. Проводятся и операции. Ну а что касается прогулок, так это вовсе глупость. Никто его не удерживает. Другой вопрос, что в его праве самому не выходить на прогулку. В таком случае и заставить никто не может, - уточнил Никсдорф.