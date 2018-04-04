Сотрудники Минтранса продолжают обворовывать государство

Сокрытый перевес нанес государству ущерб более чем на 600 тысяч сомов

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и городу Балыкчы совместно с прокуратурой города Балыкчы выявлен факт злоупотребления полномочиями работниками пункта транспортного контроля "Балыкчы" и Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Иссык-Кульской области при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 по 2 февраля 2018 года, были проверены 9 грузовиков, груженных углем, следовавших из Джумгальского района Нарынской области и прошедших технический контроль через ПТК "Балыкчы". При их контрольном взвешивании был выявлен перевес с превышением установленной нормы осевых нагрузок более чем на 11 тонн, однако должностными лицами Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Иссык-Кульской области был скрыт проезд вышеуказанных авто, что подтверждается отсутствием регистрации в журнале учета.

Более того, должностные лица Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Иссык-Кульской области после выявления вышеуказанных нарушений с целью сокрытия своих незаконных действий подготовили письмо в Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики с ссылкой о выходе из строя автовесов в указанный период, с приложением дефектного акта без соответствующей даты и регистрации.

Таким образом, должностные лица Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Иссык-Кульской области и ПТК "Балыкчы", злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам Минтранса, в целях извлечения выгод, либо преимуществ для себя и других лиц, причинили ущерб государственному бюджету на сумму более 600 тысяч сомов, говорится в официальной формулировке.

2 апреля 2018 года по собранным материалам ГСБЭП прокуратурой города Балыкчы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется расследование.