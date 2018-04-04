Кыргызское законодательство дружественно к операциям с блокчейн-активами

2 апреля, был обнародован доклад "Правовые аспекты применения блокчейн-технологий в Кыргызстане", подготовленный международными юристами по заказу Кыргызской Фондовой Биржи и Агентства развития международного финансового центра .

Цель правового исследования: определить, как кыргызское законодательство регулирует основанную на технологии блокчейн коммерцию: сделки с крипто-активами, майнинг криптовалют, биржевую торговлю блокчейн-активами, а также публичные предложения криптоактивов (ICO).

Основным выводом доклада является то, что Кыргызское законодательство дружественно к операциям с любыми активами, учитываемыми в виде записей в распределенных реестрах (блокчейн-активы).

Уникальность кыргызского законодательства в настоящий момент позволяет активно развивать на базе кыргызской юрисдикции блокчейн-проекты в международном масштабе. Именно Кыргызстан может сейчас, без необходимости специальных законодательных реформ, удовлетворить спрос международных инвесторов на работу с блокчейн-активами в законном, регулируемом правовом пространстве.

Краткие выводы правового анализа о применении блокчейн-технологий в Кыргызстане:

Гражданское право

• Блокчейн-активы признаются объектами гражданских прав и относятся к "движимым вещам", не ограниченным в гражданском обороте.

• Блокчейн-активы не являются "ценными бумагами".

• Блокчейн-активы не относятся к "валютным ценностям".

• В контексте купли-продажи и биржевой торговли блокчейн-активы классифицируются как "товар".

• Сделки с блокчейн-активами не ограничены законом. Их можно создавать ("майнинг"), приобретать, продавать, закладывать и передавать по наследству.

Использование в расчетах

• Блокчейн-активы не могут использоваться в качестве средства платежа при расчетах внутри Кыргызской Республики. Единственное законное платежное средство для таких расчетов - Кыргызский сом.

Налогообложение

• Деятельность по "майнингу" (выполнение компьютерных вычислений в обмен на получение блокчейн-актива в распределенном реестре на сети интернет) - в большинстве случаев есть "предпринимательская деятельность" и подлежит налоговому учету.

• Блокчейн-активы могут быть учтены в бухгалтерском учете организации по различным группам счетов, в зависимости от обстоятельств.

• При реализации полученного в результате "майнинга" блокчейн-актива возникает налоговое событие в части Налога на прибыль.

• Доходы, полученные от операций с блокчейн-активами, подлежат обложению подоходным налогом.

• Частное инвестирование в блокчейн-активы с последующей перепродажей в большинстве случаев составит "предпринимательскую деятельность" и потребует постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя.

Публичный сбор средств путем выпуска блокчейн-активов (ICO)

• Это не ценные бумаги, но публичное предложение привлечения средств от физических лиц все равно ограничено (Указ от 1994 г.) и может осуществляться только через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

• Наиболее корректный формат ICO - публичное предложение ценных бумаг в порядке, установленном законом, с дополнительной возможностью использовать при этом блокчейн-активы.

• Реклама ICO регулируется законодательством о рекламе и не может содержать необоснованных предположений и обещаний.

• Законодательство содержит инструменты защиты частных инвесторов от недобросовестных ICO - в том числе в форме уголовной ответственности.

• В рамках уголовного процесса в Кыргызской Республики возможна в том числе защита интересов граждан Кыргызстана, пострадавших от мошеннических ICO, проведенных за рубежом.

Биржевая торговля блокчейн-активами

• Кыргызская Республика может предложить международным инвесторам возможность использования ее регулируемой государством инвестиционной инфраструктуры для совершения организованных сделок с блокчейн-активами.

• Фондовая биржа вправе организовывать торговлю ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, отнесенными к ценным бумагам.

• Товарная биржа вправе организовывать торговлю блокчейн-активами как товаром и производными финансовыми инструментами, не отнесенными к ценным бумагам.

Противодействие легализации

• Сделки с блокчейн-активами подпадают под действие закона №135 "О противодействии легализации..." - его определение "имущества" и "преступных доходов" достаточно широко.

• Фондовая биржа и товарная биржа относятся к лицам, предоставляющим сведения в рамках закона №135, и обязаны осуществлять все предусмотренные законом мероприятия контроля

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг, совершающие операции с блокчейн-активами, относятся к лицам, предоставляющим сведения в рамках закона №135, и обязаны осуществлять все предусмотренные законом мероприятия контроля.

Дополнительно обращаем внимание на следующее:

1. Мы полностью солидарны с позицией Национального банка Кыргызской Республики, что вложение непрофессиональными инвесторами своих накоплений в не обеспеченные активами криптовалюты несет неоправданный риск.

2. Мы считаем, что для Кыргызской Республики в использовании технологии блокчейн есть несколько очевидных точек роста и возможностей:

- ускорение расчетов на рынке ценных бумаг (пилотный проект будет организован на базе КФБ);

- оптимизация ряда процессов государственного управления (реестры, госзакупки);

- предоставление кыргызской инвестиционной инфраструктуры (биржи, инвестиционные компании) для иностранных инвесторов в блокчейн-активы: фактически, мы предоставляем полное государственное регулирование тем инвесторам, которые хотят работать с блокчейн-активами именно в регулируемом правовом поле;

- сделать Кыргызскую Республику региональным центром проведения IPO (публичное размещение ценных бумаг) инновационных стартапов, предоставив организаторам возможность проводить регулируемое государством IPO с внедрением в него всех положительных черт популярных сейчас ICO (в частности, возможности впоследствии учитывать полученные ценные бумаги в виде крипто-токенов на блокчейне, для повышения их ликвидности).

В середине марта 2018 г. доклад был доведен до сведения заинтересованных государственных ведомств и был предметом обсуждения. Но мы подчеркиваем, что это частная инициатива участников инвестиционного рынка.

Кыргызская Фондовая Биржа (КФБ) - лицензированный организатор торговли ценными бумагами в Кыргызской Республике. Акционеры - основные участники фондового рынка страны, Казахстанская фондовая биржа, Стамбульская биржа, Фонд по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики.

Агентство развития международного финансового центра - акционерное общество, созданное для развития в Кыргызской Республике инвестиционной и финансовой инфраструктуры, расчитанной на обслуживание иностранных инвесторов. Основные акционеры - Швейцарско-Центральноазиатский Деловой Совет (гор. Цюрих) и город Бишкек.