Жээнбеков начал революцию?

Н е знаю как у Жээнбекова, но у нашей страны, если мы не хотим скатиться в положение отсталых африканских стран, иного выхода кроме как действительно заняться развитием нашей экономики и общества, попутно решительно борясь с коррупцией, однозначно просто нет. Не коррупция на первом плане, а движение вверх. В первую очередь должны быть работы по созданию массы новых рабочих мест, повышении зарплаты медицинским работникам, учителям, пенсии пенсионерам не на те крохи, что мы сейчас демонстрируем, а в разы. При отсутствии развития, борьба с коррупцией превратится банально в пустой популизм. А жизнь Жээнбекова после окончании срока президентства станет такой же благополучной и сытной как и у всех его предшественников. Аминь....