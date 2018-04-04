Жээнбеков начал революцию?

Как вчера уже сообщала редакция VB.KG, в ближайшие дни стоит ожидать кадровых перестановок. Официально пока не подтверждает ни пресс-служба ГКНБ, ни аппарат президента, но, по некоторым данным, поста лишился экс-охранник Алмазбека Атамбаева, начальник 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности в ранге зампреда ГКНБ Дамир Мусакеев.

По словам генерал-майора, руководителя общественной организации ветеранов антитеррористического отдела "Альфа" Артура Медетбекова, планируемые кадровые перестановки вряд ли повлекут за собой какие-то серьезные для страны последствия.

- Думаю, все будет в порядке. Никто не хочет волнений. Может, только, определенная кучка обиженных людей, которые пытаются идти на

какие-то провокации. Да и, потом, президент вправе заниматься кадрами. Тем более он обещал, что будет бороться с коррупцией – системно и решительно, и, полагаю, будет придерживаться этого курса.

Иного пути, считает Медетбеков, у Жээнбекова попросту нет.

Будем наблюдать.