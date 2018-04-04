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Жээнбеков начал революцию?

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Виктория Григоренко

Как вчера уже сообщала редакция VB.KG, в ближайшие дни стоит ожидать кадровых перестановок. Официально пока не подтверждает ни пресс-служба ГКНБ, ни аппарат президента, но, по некоторым данным, поста лишился экс-охранник Алмазбека Атамбаева, начальник 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности в ранге зампреда ГКНБ Дамир Мусакеев.

По словам генерал-майора, руководителя общественной организации ветеранов антитеррористического отдела "Альфа" Артура Медетбекова, планируемые кадровые перестановки вряд ли повлекут за собой какие-то серьезные для страны последствия.

- Думаю, все будет в порядке. Никто не хочет волнений. Может, только, определенная кучка обиженных людей, которые пытаются идти на

какие-то провокации. Да и, потом, президент вправе заниматься кадрами. Тем более он обещал, что будет бороться с коррупцией – системно и решительно, и, полагаю, будет придерживаться этого курса.

Иного пути, считает Медетбеков, у Жээнбекова попросту нет.

Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370003
Теги:
кадры, революция, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
V.P. Time
04.04.2018, 10:33
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Комментариев: 4

Н е знаю как у  Жээнбекова, но у нашей страны, если мы не хотим  скатиться в положение  отсталых  африканских стран, иного выхода кроме как действительно заняться развитием нашей экономики и общества, попутно  решительно борясь с коррупцией, однозначно просто  нет.  Не коррупция на первом плане, а движение вверх.   В первую очередь  должны быть работы  по созданию массы новых рабочих мест, повышении зарплаты  медицинским работникам, учителям, пенсии пенсионерам  не на те крохи, что мы сейчас демонстрируем, а в разы.   При отсутствии развития, борьба с коррупцией  превратится  банально в  пустой популизм.  А жизнь Жээнбекова после окончании срока президентства  станет такой же благополучной и сытной как и  у всех его предшественников. Аминь....

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Анар
04.04.2018, 11:01

африка давно впереди кыргызстана

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Гражданин
04.04.2018, 11:11

Атамбаев уходя с поста оставил своих стукачей возле соке чтоб они доносили на соке, вот соке и начал потихоньку выявлять и увольнять стукачей

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