В Кыргызстане проведут антикоррупционный мониторинг

В рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 2 апреля 2018 года начат четвертый раунд мониторинга для Кыргызстана. Для выполнения этой миссии в Республику прибыли представители Секретариата Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. А также международные эксперты мониторинговой группы из других стран. Встречи проходят с участием представителей соответствующих государственных органов и ученых-юристов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Целью данного мониторинга является оценка достижений по выполнению рекомендаций предыдущего раунда мониторинга с акцентом на обеспечение соблюдения антикоррупционных законов и практическую реализацию.

Отмечается, что национальным координатором по взаимодействию с Антикоррупционной сетью ОЭСР является Генеральная прокуратура. Реализация Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией включает проведение периодических обзоров законодательства и институций стран в области борьбы с коррупцией, и является площадкой, где получаем реальную оценку достижений в сфере имплементации международных норм по противодействию коррупции. Данная площадка также позволяет изучать и использовать передовой опыт других стран.

Кыргызская Республика трижды прошла процедуры мониторинга по выполнению рекомендаций ОЭСР, в котором участвовали заинтересованные и компетентные государственные органы Кыргызской Республики.

Справочно:

Одной из внешних программ ОЭСР является Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая нацелена на продвижение высоких стандартов борьбы с коррупцией посредством обмена опытом, взаимного обучения и выработки передовой практики. Стамбульский план действий по борьбе против коррупции – это субрегиональная программа взаимной оценки, которая была начата в рамках Сети в 2003 году. Кыргызская Республика присоединилась к Плану действий в октябре 2003 года.