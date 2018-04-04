Хватит захламлять город!

А когда таковых называешь уемным словом "Мырк",то они сразу лезут в "бочку". Эти люди из тех,кто в своем глазу бревно не замечает. Вот в жилгородке "Джал Артис" двор специально разлинован для парковки автомашин,но несмотря на это находятся те,кто паркует машину так,что занимает сразу два места. Им сотрудники СБ ежедневно показывают,как надо парковать машину,ан нет,если СБешники не увидели,все,поставит так,что просто хочется проколоть колеса. Чуть дальше от домов поставлены контейнеры для мусора,но некоторым либо лень,либо они просто сволочи,оставляют пакеты с мусором рядом со скамейками,или у парадной двери.И при этом считают себя ой-ой какими продвинутыми.И это результат не воспитания родителями своих детей. О каком воспитании может идти речь,если мать пчти-шестилетнего ребенка,берет его за руку и переходит дорогу а неположенном месте,хотя до зебры метров двадцать.Люди считают,что если они красиво одеваются,имеют в кармане деньги,то все они совершенство.Жаль,что так.