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Хватит захламлять город!

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ВБ

Уважаемая редакция, уже не знаю, куда писать и говорить. Как остановить тот ужасный процесс который происходит с нашей любимой столицей?!? Можно бесконечно ругать мэрию, но ведь она все же пытается что-то делать! И все это бессмысленно. потому что в основном молодежь и уж простите в основном приезжие сидят с ногами на скамейках, плюются. вот недавно показали что только что посаженное дерево сломали пополам. Ну какими варварами надо быть?

Кто-то должен это остановить! В конце-концов, не умеют вести себя в столице, пусть учатся. За подобные нарушения нужно отлавливать, наказывать и отправлять на общественные работы! Пусть знают цену красоте и порядку!

URL: https://www.vb.kg/370006
Теги:
мусор, Бишкек
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Комментарии
Болотбек
04.04.2018, 20:04

А когда таковых называешь уемным словом "Мырк",то они сразу лезут в "бочку". Эти люди из тех,кто в своем глазу бревно не замечает. Вот в жилгородке "Джал Артис" двор специально разлинован для парковки автомашин,но несмотря на это находятся те,кто паркует машину так,что занимает сразу два места. Им сотрудники СБ ежедневно показывают,как надо парковать машину,ан нет,если СБешники не увидели,все,поставит так,что просто хочется проколоть колеса. Чуть дальше от домов поставлены контейнеры для мусора,но некоторым либо лень,либо они просто сволочи,оставляют пакеты с мусором рядом со скамейками,или у парадной двери.И при этом считают себя ой-ой какими продвинутыми.И это результат не воспитания родителями своих детей. О каком воспитании может идти речь,если мать пчти-шестилетнего ребенка,берет его за руку и переходит дорогу а неположенном месте,хотя до зебры метров двадцать.Люди считают,что если они красиво одеваются,имеют в кармане деньги,то все они совершенство.Жаль,что так.

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