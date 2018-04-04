Хватит захламлять город!

Уважаемая редакция, уже не знаю, куда писать и говорить. Как остановить тот ужасный процесс который происходит с нашей любимой столицей?!? Можно бесконечно ругать мэрию, но ведь она все же пытается что-то делать! И все это бессмысленно. потому что в основном молодежь и уж простите в основном приезжие сидят с ногами на скамейках, плюются. вот недавно показали что только что посаженное дерево сломали пополам. Ну какими варварами надо быть?

Кто-то должен это остановить! В конце-концов, не умеют вести себя в столице, пусть учатся. За подобные нарушения нужно отлавливать, наказывать и отправлять на общественные работы! Пусть знают цену красоте и порядку!