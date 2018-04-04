ГКНБ: Задержан гендиректор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев

ГКНБ 2 апреля 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО "Электрические станции" , ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек.

В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 03 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев..

В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Ведется следствие.