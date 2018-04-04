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ГКНБ задержан еще один "тэцовец" Темирлан Бримкулов

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Павел Рязанов

В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) УК КР, 3 апреля 2018 года задержан исполнительный директор Группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО "Электрические станции" Темирлан Бримкулов.

В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Напомним, 2 апреля 2018 года ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ города Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из УД, возбужденного Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370008
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, задержание, коррупция
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