Обмен без обмана

Часто обмениваете иностранную валюту? Мы расскажем вам, где безопаснее всего совершать операции с зарубежными дензнаками и что нужно делать, чтобы не стать жертвой валютных мошенников.

Максимально снизить риск помогут несколько правил.

Главное, что нужно помнить: менять валюту безопаснее всего в отделениях коммерческих банков, микрофинансовых организаций и в обменных бюро, имеющих лицензию Национального банка.

Если обмен произведен в точке, работающей без лицензии финансового регулятора, невозможно будет доказать, что вас обманули или ввели в заблуждение. Кроме того, каждый раз, когда вы сотрудничаете с "серыми" обменщиками, вы вредите экономике страны, поскольку предприниматели такого рода не платят налогов и бесконтрольны.

Как убедиться в том, что "обменка" работает по настоящей лицензии? При получении лицензии обменному бюро обязательно выдается письмо об учетной регистрации с указанием адреса точки. Оригинал этого письма должен быть вывешен в каждом обменном бюро на видном месте. Так вот, если обменное бюро работает честно, то адрес фактического расположения пункта должен совпадать с тем, что указан в этом документе.

В лицензированном обменном бюро обязательно должен быть оборудован информационный стенд для потребителей, где будут указаны не только курсы валют, но и разъяснение по порядку обращения граждан с жалобами в Национальный банк. Там должна быть размещена именно форма обращения.

Если бюро работает по лицензии, то его сотрудники не вправе отказать клиенту в информации о наименовании юридического лица, открывшего данное обменное бюро, а также назвать ФИО руководителя и работников. Причем делается это по первому требованию.

Менять валюту сотрудники лицензированных точек обмена обязаны только по курсу, указанному на информационном стенде. Менять курс на свое усмотрение работникам запрещено Нацбанком.

При этом курсы покупки и продажи валюты указываются с точностью до четырех десятичных знаков после целых чисел с обязательным делением запятой. Установка курсов валют без деления запятой или с указанием более четырех знаков после целых чисел, а также иные действия, вводящие в заблуждение клиентов о курсах валют, недопустимы.

При покупке, продаже или обмене иностранной валюты обменные бюро не вправе вводить какие–либо ограничения и устанавливать разные курсы в зависимости от достоинства, года выпуска денежных знаков. Однако они могут самостоятельно устанавливать и взимать комиссионное вознаграждение при осуществлении обменных операций с не вызывающими сомнения в подлинности банкнотами иностранной валюты.

Это правило применимо к купюрам

с измененной первоначальной окраской или залитым красящими веществами; с явным печатным браком; разорванным и склеенным, если отдельные части бесспорно принадлежат одной и той же банкноте; утратившим углы, с краями надорванными, имеющими небольшие отверстия, проколы; обожженным или с прожженными участками.

Банкноты, вызывающие сомнения в подлинности, с согласия владельца могут быть приняты обменным бюро для обмена (экспертизы) в банке–корреспонденте по акту и описи.

При обмене кассир должен пересчитывать сумму наличности и проверять подлинность валюты в присутствии клиента. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты все время находились в поле зрения клиента. На столе кассира во избежание недоразумений не должно быть никаких посторонних предметов и другой наличности.

После проверки произведенного расчета кассир выдает клиенту соответствующую сумму национальной или иностранной валюты, проверив в его присутствии их подлинность. Одновременно клиенту выдается кассовый чек.

Кроме того, по просьбе клиента сотрудники обменного бюро обязаны предоставить ему справку–сертификат. Она должна быть подписана работником и заверена печатью или штампом обменного бюро. На печати (штампе) обменного бюро обязательно указывается наименование обменного бюро, населенный пункт, идентификационный налоговый номер (ИНН). Без соответствующих реквизитов, подписей работника и печати справка–сертификат недействительна.

Важно знать: плата за выдачу справки–сертификата не взимается и переоформление справок–сертификатов на другие лица не допускается!

После того как покупка–продажа валюты случилась, клиент, не отходя от кассы, имеет право проверить правильность расчетов, пересчитав деньги вручную. Если кассир, по вашему мнению, ошибся, возвращаете ему всю выданную сумму, чтобы он мог пересчитать ее еще раз и восполнить недостающую наличность.

Пересчет может производиться на счетной машинке. Но в таком случае табло должно быть обращено лицевой стороной к клиенту.

Помните, что при совершении операций на сумму, равную или выше 50 000 сомов (либо эквивалент в иностранной валюте), сотрудники обменного бюро обязаны идентифицировать личность клиента - это законное требование. Так что, если собираетесь менять такую сумму, то обязательно прихватите с собой документ, удостоверяющий личность, - паспорт, военный билет.

Кроме того, нужно знать, что слишком выгодный курс, указанный на стенде "обменки", - это практически стопроцентный признак того, что вас обманут. Статистика показывает, большая часть мошенничеств с валютой происходит именно в точках, предлагающих обмен на условиях, значительно отличающихся от рыночных. Будьте осторожны и не попадайтесь на крючок легкой наживы!

Если вами обнаружены субъекты, осуществляющие обмен валюты без лицензии Национального банка, или вы подверглись недобросовестным действиям со стороны сотрудников обменных бюро, сообщите об этом в общественную приемную Национального банка по телефону 61–04–86 либо отправьте сообщение по e–mail: mail@nbkr.kg. Вас обязательно услышат и примут меры.

Василиса МИХАЙЛОВА.

Фото иллюстративное