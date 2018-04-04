Не превратится ли президент в очередного дракона?

Сооронбай Шарипович ломает стереотипы, сложившиеся во время правления Алмазбека Шаршеновича. Не уезжая из города, не делая туманных заявлений, он начал кадровую чистку. Конечно же самое главное на сегодня – "уход" с должности начальника "девятки" Дамира

Мусакеева – человека, близкого к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Ну и, следом, аресты причастных к модернизации ТЭЦ исполнительного директора Группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО "Электрические станции" Темирлана Бримкулова и гендиректора ОАО "Электрические станции" Узака Кыдырбаева.

Можно смело назвать и кадровый вопрос, и "уголовный" - исключительно проявлением политики главы государства. Без условной политической воли, к сожалению, в Кыргызстане подобные решения не принимаются.

Хватит ли у Сооронбая Шариповича и дальше держаться выбранного курса? Или, как всегда стращал Алмазбек Шаршенович, есть опасность превратиться в того самого "дракона"?

- На сегодняшний день это самый важный вопрос. В рамках предвыборной кампании и после победы Жээнбеков постоянно говорил, что эта самая воля у него есть. Теперь время показать это на деле, - говорит VB.KG политолог Бекбосун Борубашев.

Большой минус нынешнего президента, считает собеседник редакции, отсутствие у него сильной команды. При этом не нужно путать ее с окружением.

- У него должны быть серьезные политические советники, стратеги и тактики, которые знают политические нюансы страны и региона, положительные моменты, недостатки основного закона, систему органов власти, как она работает. Вот тут, кстати, уже заложена бомба замедленного действия.

Невооруженным глазом видно, утверждает Бекбосун Ишенбекович, уже начавшееся противостояние в государственных органах.

- И оно будет продолжаться. Это, кстати, упущение нашего основного закона. И такие моменты надо устранять. И вот тут-то команда и нужна. Я не сомневаюсь, что у него очень много советников, друзей, товарищей, братьев, но вот будет ли у него сильная команда? Это, опять же, будет зависеть от самого Жээнбекова. Сильный руководитель собирает сильных людей. Слабый переживает, что его предадут или подсидят. Вот и посмотрим, что получится у нынешнего главы государства.