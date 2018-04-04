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За различные нарушения сняты с должностей ряд сотрудников МВД

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Мария Озмитель

Как сообщила пресс-служба МВД КР, приказом главы ведомства произведены кадровые перестановки.

Так, полковник милиции Жумабеков Алмазбек Артисбекович назначен врио начальника УВД Таласской области. Ранее занимал должность заместителя начальника этого же УВД.

Временно исполняющим обязанности начальника Манасского РОВД Таласа назначен экс-заместитель начальника ОВД Таласа полковник милиции Артур Сланович Иманбеков.

Ранее начальник отдела Службы криминальной милиции УВД Иссык-Кульской области Бакыт Эрмекович Матисаков назначен врио заместителя начальника УВД Таласской области.

Начальником ОВД Московского района назначен полковник милиции Уран Узбекович Шамбетов. Этим же приказом он освободив от должности временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области.

И, последнее назначение, подполковник Болотбек Артыкулов Эсенбекович, ранее занимавший должность начальника управления Службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области назначен начальником ОВД Аламудунского района.

Как сообщили в свою очередь VB.KG в МВД КР, все сотрудники, ранее занимавшие обозначенные должности, отстранены за различные нарушения. В том числе - финансовые. Все они находятся в распоряжении кадров. В данное время проводится проверка по всем нарушениям. Если по каким-то фактам будут доказаны серьезные проступки, возможно уголовное разбирательство.

URL: https://www.vb.kg/370012
Теги:
МВД, увольнение
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